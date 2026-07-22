Un adulto mayor de 60 años, identificado como Julio Carhuatanta Zelada, denunció haber sido víctima de una red de estafadores que utilizan el nombre de autoridades de la Embajada de Estados Unidos en el Perú para cobrar sumas de dinero a cambio de supuestas visas de trabajo. La víctima, residente en Chiclayo, región Lambayeque, habría desembolsado más de 2000 dólares tras ser engañado con una falsa oferta de empleo en Miami bajo el cobro de trámites y pasajes .

Carhuatanta Zelada detalló que el contacto inicial se realizó hace dos meses a través de un anuncio publicitario en Facebook relacionado a la obtención de visados laborales. Tras responder a la publicación, un sujeto que se identificó como el abogado Jhon de la Vega, radicado supuestamente en Miami, le solicitó copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte tras prometerle la contratación como ayudante de mudanza en la empresa Ruppert Landscape por un sueldo mensual de 1850 dólares .

Posteriormente, el agraviado habría recibido la llamada de otro individuo que se hizo pasar por el embajador estadounidense, Bernie Navarro, quien le confirmó la supuesta aprobación del beneficio migratorio.

Perú y Estados Unidos conmemoran el bicentenario de relaciones diplomáticas. (Foto: Embajada de EE.UU.)

“El abogado me dijo que recluta personas para trabajar en los Estados Unidos, me pidió mi DNI y pasaporte, después me dijo que en dos días me iban a dar una respuesta. Hoy me llamó un señor Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, me dijo que estoy aprobado para ingresar a trabajar a los Estados Unidos y que continúe el trámite con el abogado ”, contó la víctima para el rotafono de RPP Noticias.

Modalidad de cobro y giros al extranjero

Para generar confianza, los estafadores enviaron formularios y un contrato de trabajo por el plazo de un año. La entrega de estos documentos estaba supeditada a desembolsos continuos para adquirir carnets de seguridad, tarjetas de crédito y gestiones administrativas. El primer abono fue de 910 soles y se efectuó en mayo a una cuenta bancaria nacional, pero los pagos posteriores fueron derivados hacia una cuenta bancaria en Venezuela.

Posteriormente, el falso abogado pidió la suma de 515 dólares adicionales para la supuesta compra de pasajes aéreos como requisito previo a una cita presencial en la sede de la embajada en Lima.

Ante estos constantes pedidos de dinero, el denunciante acudió a verificar la autenticidad del proceso y comprobó que se trataba de una estafa.

Embajada instó a seguir canales oficiales

La Embajada de Estados Unidos en el Perú confirmó que el ciudadano fue objeto de una estafa e hizo un llamado a la alerta para evitar nuevas víctimas de suplantación de identidad.

El gobierno de EE.UU. alerta sobre estafas de visas exprés dirigidas a migrantes. | Crédito: Freepik / Composición Mag

“Es una pena que muchas personas sean víctimas de estos estafadores. Nosotros animamos a las personas a siempre usar solo información oficial que se encuentra en nuestra página web. Este caso es más penoso porque los estafadores se aprovechan de una persona de la tercera edad para sus ilícitos”, indicaron desde la embajada.

A su vez, recordó a los solicitantes que toda la información verídica y los procedimientos autorizados para la tramitación de visados se encuentran publicados de forma exclusiva en su portal web oficial (pe.usembassy.gov).