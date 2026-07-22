La víctima, residente en Chiclayo, región Lambayeque, habría desembolsado más de 2000 dólares tras ser engañado con una falsa oferta de empleo en Miami bajo el cobro de trámites y pasajes. Foto: Andina.
La víctima, residente en Chiclayo, región Lambayeque, habría desembolsado más de 2000 dólares tras ser engañado con una falsa oferta de empleo en Miami bajo el cobro de trámites y pasajes. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Un adulto mayor de 60 años, identificado como Julio Carhuatanta Zelada, denunció haber sido víctima de una red de estafadores que utilizan el nombre de autoridades de la Embajada de Estados Unidos en el Perú para cobrar sumas de dinero a cambio de supuestas visas de trabajo. La víctima, residente en Chiclayo, región Lambayeque, habría desembolsado más de 2000 dólares tras ser engañado con una falsa oferta de empleo en Miami bajo el cobro de trámites y pasajes.

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