¿En qué partes del Perú es feriado el 24 de junio? Esto dice la norma vigente

El calendario cívico del Perú vuelve a poner en agenda el 24 de junio, una fecha marcada por importantes celebraciones tradicionales en distintas partes del país. Aunque para la mayoría de regiones se trata de una jornada laboral habitual, existe una zona específica donde esta fecha adquiere carácter especial, ya sea como feriado o día no laborable, en el marco de disposiciones vinculadas a festividades de gran arraigo cultural.

Esta disposición oficial, respaldada por un decreto gubernamental, genera interés entre la ciudadanía, especialmente entre aquellos que buscan planificar su tiempo libre o entender las implicaciones de esta medida. A continuación, te contamos de qué región se trata.

¿QUÉ DEPARTAMENTO DEL PERÚ TENDRÁ UN FERIADO NO LABORABLE ESTE 24 DE JUNIO Y POR QUÉ?

Este miércoles 24 de junio, los trabajadores de Cusco, tanto del sector público como privado, tendrán un feriado no laborable. La razón principal de esta jornada de asueto es la veneración al Inti Raymi, conocida también como la ‘Fiesta del Sol’, una celebración ancestral que cobra vida en la histórica ciudad imperial.

Este día de descanso fue instaurado en 1977, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, mediante el Decreto Ley N° 21860, con el fin de honrar las actividades cívicas y realzar la cultura local de Cusco, considerándola un imán turístico para la nación, según explica Exitosa.

La razón principal de esta jornada de asueto es la veneración al Inti Raymi.|Foto: Andina

¿OTROS LUGARES DEL PAÍS TAMBIÉN TENDRÁN EL 24 DE JUNIO COMO FERIADO?

Sí, hay varias regiones peruanas que están considerando la posibilidad de declarar un día no laborable también para el 24 de junio. Departamentos como Loreto, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, ubicados en la selva, están evaluando implementar esta medida. La finalidad es permitir que sus habitantes participen activamente en la Fiesta de San Juan, una festividad sumamente significativa en la Amazonía peruana, considerada una de las más trascendentales en estas áreas.

Fiesta de San Juan. | Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS QUE LE RESTAN AL 2026?

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias: