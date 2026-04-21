Los primeros spoilers del capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE” ya han salido. Loki se las verá cara a cara contra Imu-sama, el cual ya ha conseguido derrotar a algunos de los Mugiwaras sin problema alguno. ¿Qué pasará ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1181″

Capítulo 1181: Dios y el Diablo.

El capítulo se centra en Loki vs. Imu .

. Loki intenta aplastar a Imu con Ragnir (en forma de martillo), pero Imu detiene a Ragnir con una enorme llama negra .

(en forma de martillo), pero Imu detiene a Ragnir con una enorme . Imu aumenta el tamaño de su cuerpo y ahora es casi del mismo tamaño que Loki.

Imu crea una espada gigante llamada “Némesis” (similar a la espada de Mihawk) y atraviesa el pecho de Loki. Imu usa el mismo ataque de espada que Mihawk.

(similar a la espada de Mihawk) y atraviesa el pecho de Loki. Imu usa el mismo ataque de espada que Mihawk. Imu explica que el deseo de la humanidad por el “Poder” conduce a la “Corrupción” . Para obtener ese poder fácilmente, los humanos hacen “Pactos” . Y cuando estas tres cosas se juntan, surge la “Dominación” .

conduce a la . Para obtener ese poder fácilmente, los humanos hacen . Y cuando estas tres cosas se juntan, surge la . Loki dice que no se someterá ante nadie, pero Imu responde que la verdadera felicidad solo llega bajo la “Dominación” .

. Entonces, Imu recuerda a Joyboy (todavía sombreado, parece que eran amigos) y de repente Imu grita muy enojado: “¿¡No es así, Joyboy!?” .

(todavía sombreado, parece que eran amigos) y de repente Imu grita muy enojado: . Loki ataca a Imu y lo incrusta en el Árbol Adam . Luego, Loki cambia a su forma de dragón y dispara un “Thorheim” .

. Luego, Loki cambia a su y dispara un . El capítulo termina con Imu sonriendo tras sobrevivir al ataque de Loki.

Imu: “Así que has regresado...”

Fin del capítulo. Descanso de la revista la próxima semana por el feriado de la Golden Week en Japón.

¿Cuándo sale el capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo 1181 del manga de “ONE PIECE” está programado para salir legal y oficialmente este domingo 26 de abril.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con una atmósfera aterradora en Elbaph, donde Imu-sama finalmente revela su verdadera y monstruosa forma ante los Gigantes. Descrito con cabello blanco, piel oscura, cuernos, una cola puntiaguda y rodeado de llamas negras, Imu exige saber quién es el rey de la isla. Ante la respuesta desafiante de Dorry y Brogy, quienes afirman que Elbaph no tiene rey, Imu lanza un ataque brutal y veloz que cercena los dedos de la gigante Gerd para recuperar a Sommers.

La tensión escala cuando Zoro intenta enfrentar a Imu utilizando su técnica más poderosa, el “Estilo de Tres Espadas: Rey del Infierno”. Sin embargo, el líder del Gobierno Mundial detiene el ataque con facilidad usando solo su cola y contraataca con una técnica llamada “OMEN”, una descarga de energía negra que lanza a Zoro por los aires y provoca una explosión masiva que consume a los gigantes cercanos. Tras el caos, Imu potencia a Sommers con sus llamas oscuras y ambos se separan para sembrar la destrucción en la isla.

Mientras tanto, en otros puntos de Elbaph, el pánico es total. Chopper intenta socorrer a los heridos mientras Jarul emite una alerta máxima por todo el territorio. El inmenso Haki de Imu es tan abrumador que personajes como Scopper Gaban, Luffy y Jinbe lo sienten con temor, comparándolo con algo superior a lo visto en God Valley. En medio del desorden, Imu llega hasta donde se encuentran los Sombrero de Paja y derrota a Sanji con una facilidad pasmosa tras bloquear un ataque de fuego azul con su pie envuelto en llamas negras.

El cierre del capítulo revela el motivo de la presencia de Imu en la tierra de los gigantes: busca al responsable de la muerte de su sirviente Harald hace 14 años. En un giro impactante, Loki aparece furioso para desmentir a Imu, reclamando que Harald no era un sirviente, sino su padre y el legítimo Rey de Elbaph. El episodio termina con un desafío directo de Loki hacia Imu, marcando el inicio de una confrontación histórica en la isla de los gigantes.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”