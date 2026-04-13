El viaje hacia la tierra de los gigantes continúa. Tras un inicio de arco lleno de misterio y una estética visual renovada, los fanáticos de la obra de Eiichiro Oda esperan con ansias el capítulo 1158 del anime de “ONE PIECE”. En esta entrega, Luffy y compañía deberán enfrentar la realidad detrás del extraño “Reino de Bloques” y la identidad del imponente Dios del Sol.

Preview oficial

¿Cuándo sale el capítulo 1158 de “ONE PIECE”?

El capítulo 1158 está programado para estrenarse oficialmente este domingo 19 de abril de 2026. Bajo el nuevo formato de producción estacional, la serie busca mantener un estándar de calidad cinematográfica, adaptando los eventos más emocionantes del manga con un ritmo mucho más dinámico.

En Perú, Colombia y México, el capítulo se podrá ver a través de la plataforma Crunchyroll a partir de las 11:00 horas.

Sinopsis y spoilers del episodio: El misterio del Dios Sol

La preview del capítulo 1158, titulado “¡Búsqueda en la tierra del misterio! El secreto del Dios del Sol”, nos sitúa inmediatamente después de que Nami y el resto del equipo descubrieran que el castillo donde se encontraban no era más que un gigantesco diorama.

La gran revelación: Los Sombrero de Paja descubrirán que están siendo observados por una entidad que los habitantes locales llaman el “Dios del Sol”.

Los Sombrero de Paja descubrirán que están siendo observados por una entidad que los habitantes locales llaman el “Dios del Sol”. Acción y escape: Luffy, Zoro y Sanji tendrán que usar sus habilidades para romper las paredes de cristal que los mantienen cautivos mientras huyen de una serpiente gigante.

Luffy, Zoro y Sanji tendrán que usar sus habilidades para romper las paredes de cristal que los mantienen cautivos mientras huyen de una serpiente gigante. Conexión con el manga: Este episodio cubre los eventos clave del capítulo 1128 del manga, siendo una pieza fundamental para entender la geografía de Elbaph y los peligros que aguardan en la isla de los guerreros.

¿Dónde ver “ONE PIECE 1158″ online con subtítulos en español?

La opción legal y recomendada para seguir el arco de Elbaph es Crunchyroll. La plataforma ofrece el simulcast oficial con subtítulos en español latino y calidad 4K para los usuarios premium. Se recomienda estar atentos a las redes sociales oficiales minutos antes del estreno, ya que el hype por la nueva animación de Toei Animation suele generar tendencia global cada fin de semana.

Ficha Técnica “ONE PIECE”