El fenómeno global creado por Eiichiro Oda no se detiene. Tras una espera que ha mantenido a la comunidad al borde del asiento, el domingo 12 de abril seremos testigos del estreno del capítulo 1157 del anime de “ONE PIECE”. La llegada a la tierra de los gigantes, Elbaph, está resultando ser mucho más extraña y peligrosa de lo que los Sombrero de Paja imaginaron.

Preview del capítulo 1157 de “ONE PIECE”

El extraño despertar de Nami: ¿Un mundo de piezas?

Una de las mayores sorpresas que nos dejó el adelanto oficial es la situación de Nami. La navegante de los Mugiwaras despierta desorientada en un entorno que rompe con toda la estética vista anteriormente en la serie.

Según las imágenes de la preview, Nami se encuentra en una habitación donde las paredes y el suelo parecen estar construidos enteramente de bloques similares a Lego. ¿Se trata de una ilusión, una fruta del diablo desconocida o una peculiar arquitectura de Elbaph? Este misterioso “mundo de bloques” ha generado teorías en redes sociales sobre si los Sombrero de Paja han sido capturados en una casa de juguetes gigante.

Usopp bajo ataque: El peligro acecha en la tierra de los gigantes

Por otro lado, el “Dios” Usopp no la tendrá nada fácil en este episodio. El francotirador, que siempre ha soñado con visitar Elbaph para convertirse en un “bravo guerrero del mar”, parece recibir una bienvenida bastante hostil.

La sinopsis oficial indica que Usopp es atacado por un animal extraño, una criatura de dimensiones desconocidas que pondrá a prueba sus reflejos. La fauna de Elbaph es famosa por su peligrosidad, y este primer encuentro es solo el comienzo de los desafíos que los protagonistas deberán enfrentar en este nuevo arco.

Nuevas aventuras para los Mugiwaras en la llegada a Elbaph

El capítulo 1157 marca un punto de inflexión en la narrativa. Tras dejar atrás los eventos de Egghead, la tripulación se adentra formalmente en el reino de los gigantes. Este episodio promete no solo acción, sino también la resolución de las primeras incógnitas:

¿Dónde está el resto de la tripulación? La separación del grupo parece ser el conflicto principal de este inicio de arco.

La separación del grupo parece ser el conflicto principal de este inicio de arco. La estética de Elbaph: La aparición de entornos que parecen juguetes sugiere que el diseño de esta isla será uno de los más creativos hasta la fecha.

La aparición de entornos que parecen juguetes sugiere que el diseño de esta isla será uno de los más creativos hasta la fecha. El misterio del secuestrador: Alguien (o algo) ha llevado a Nami y Usopp a este lugar específico.

Ficha técnica