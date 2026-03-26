Ya tenemos todo el capítulo 1178 del manga de “ONE PIECE”. El arco de Elbaph está llegando a su clímax con la gran batalla en donde se han encontrado Luffy junto a Loki ante Imu-sama. ¿Qué fue lo que pasó después de que estos se vieran por primera vez? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1178 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Era una pesadilla”.

En la portada tenemos a Kidd corriendo mientras es atacado por un toro".

El capítulo inicia con los Mugiwaras que reciben un llamado de Luffy a lo lejos.

Nami no entiende qué ha pasado pero Luffy llega a máxima velocidad y deja tanto a Usopp como a Brook que están malheridos.

“Cuídenlos” dice Luffy que está muy molesto en modo Gear 5. Franky le pregunta si necesita apoyo y Luffy le dice “Si tengo algún problema, cuento con ustedes pero ahora es mejor que se mantengan un poco alejados porque Loki va a hacer una locura” haciendo que Sanji le diga “Ehh y tú eres quien lo dice” jaja.

Loki abre la boca para lanzar un super rayo al frente de Imu Gunko este último comienza a hablar “Fue hace unos años... Se avistó un barco de la ‘Raza Gigante’ en el mar. El capitán era extremadamente enorme; sin embargo, aquellos que se movían ocultándose entre la espesa nieve sin ser identificados, continuaron atacando únicamente al ‘Gobierno Mundial’” mientras Loki lanza su rayo generando una explosión sin precedentes.

Luffy va corriendo por el aire a toda velocidad mientras dice que él es el que quiere mandarlo a volar a Imu.

Imu reaparece completamente bien y sano arriba de Loki. Imu sigue hablando: “Por otro lado, al mismo tiempo, hubo informes de avistamientos de una criatura voladora gigante.

Se rumoreaba de manera muy convincente pero ya veo, así que eras tú. Los puntos se han conectado ya" mientras Loki se preguntaba dónde estaba y si había escapado.

Luffy aparece de la nada y le dice “Allí estás desgraciado, cómo te atreves a hacerle eso a Usopp y a Brook” muy molesto cuando de la nada, los ojos de Luffy comienzan a salir de su cara al estar sorprendido de que del cuerpo de Gunko, una sombra negra comienza a salir mientras ella queda inconsciente.

Frente a Loki y Luffy, Imu ha adaptado el tamaño de una sombra gigante y no pueden creer lo que está pasando.

“¡Salió algo negro de ahí!” grita Luffy e Imu dice molesto “¡Si tan solo desaparecieran de este mundo, justo como hizo Rocks!” mientras se forman pentagramas satánicos e Imu con sus brazos en forma de lanza atraviesa a Luffy y a Loki.

“A cambio de un poder mayor, Mu tomará una parte de su esperanza de vida y en agradecimiento ustedes dos, ¡se odiarán mutuamente! ¡Pacto demoníaco: Domi Reversi!” grita Imu con mucha fuerza clavando a Luffy y Loki pero estos últimos lo miran molestos.

“¡Qué es esto, ni si quiera duele! ¡Qué molesto! ¿Oye tú, acabas de mencionar a Rocks?” gritan ambos mientras se liberan del intento de control de Imu. El Domi Reversi no ha funcionado con ellos.

“Ah, como era de esperarse. Parece que ustedes dos son...” dice Imu mientras es interrumpido por Luffy que grita “Gomu Gomu no...” y Loki dice “El objetivo es demasiado pequeño, no puedo luchar” por lo que va volviendo a su forma normal.

Luffy avanza a toda velocidad con su puño en Haki y muy molesto mientras Imu mira sorprendido.

“¡Dawn Gattling-gun!” grita Luffy reventando el cuerpo de Imu y dejándole el cuerpo con huecos. Por otra parte, Loki vuelve a ser humano, llamando a Ragnir que se transforma en el martillo que sigue teniendo orejitas y cara de Ragnir mientras Loki le dice a Luffy que se quite de en medio mientras grita con extremada fuerza “¡Niflheim!” en un ataque extremadamente poderoso que consigue dejar en un cubo de hielo de tamaño ENORME a Imu Gunko que se queda completamente petrificada y congelada.

Luffy molesto dice “Ehhh, así es como los acabas. ¡Todavía no había terminado de agarrarla a golpes!” mientras vemos que Imu con huecos en el cuerpo está congelado.

El Haki se le ha acabado a Luffy que vuelve a su forma anciana y débil y teniendo su ropita de Elbaph.

Loki también está bastante cansado y dice “no se quién carajo eres pero esto tenía que ser rápido... he mantenido mi forma gigante por mucho rato”.

Ahora nos vamos para otra parte de la isla de Elbaph con el incendio.

Los gigantes intentan hacer de todo para poder frenar el avance del incendio pero a pesar de sus esfuerzos, no lo logran.

En otra aldea los gigantes hablan.

“¡Dicen que Loki no mató al rey Harald! Siento haber dudado de él pero mira... sigue siendo el mismo bastardo problemático de siempre!”. Nami va con Zeus que está demasiado enorme y botando lluvia en cantidades altísimas.

Jimbe usa su sacudida marina, lanzamiento de hombro para intentar apagar el agua y Lilith dice que incluso el ODC tiene sus límites mientras agarra uno de estos.

En las distintas aldeas de Elbaph atacadas se nos confirman que ya no hay enemigos pero que sí hay un incendio que está devastando todo.

Nos vamos a la biblioteca del Búho donde tanto Robin como Saúl están completamente perplejos.

Ambos miran que dentro del lugar no hay ni un solo libro. “¡No hay duda que se incendió pero no hay ni un solo fragmento de libro quemado, los estantes están vacíos y Biblo el búho tampoco está! Si pensamos de manera optimista... ¿Será que él se llevó los libros?” a lo que Nico Robin dice “Si ese es el caso me alegra pero... ¿a dónde demonios se fue biblo?”.

Ahora nos vamos con Sanji y Franky que están hablando con la cabeza de Killingham en la mano.

Sanji dice que “Una vez que comenzó el contraataque, fue rápido” a lo que Franky dice “No es como si fuera una guerra total contra alguna organización en particular. Incluso si son los ‘Caballeros de la Tierra Santa’, solo son tres personas que hicieron un buen trabajo alborotando este gigantesco Elbaph” mientras Killingham pregunta qué pasó con Imu-sama.

Un grito de fuerza se escucha a lo lejos en la villa oeste.

Los piratas gigantes siguen en pie de lucha mientras dicen “¿Se terminó? ¡Si vuelve en sí será un éxito. Si se regenera no será suficiente” mientras otro dice “Lo siento jefes, algo de malicia me consumió en todo este asedio” y los demás gigantes solo ríen.

Los monstruos demonios siguen acercándose mientras gritan de dolor frente al mismísimo Zoro que dice “Saben qué, yo voy a acabar con esto” cuando de la nada, llega Chopper por atrás y le lanza un golpe potente a la espalda de los gigantes demonios que quedaban desdoblando a estos que son encerrados en un círculo de fuego mientras gritan.

Chopper salta de alegría y Zoro lo saluda.

“¡Oye Chopper pero cómo lo hiciste, qué acabas de hacer!” grita Zoro pero Chopper, al igual que nosotros mientras leemos el capítulo jaja, no entiende qué acaba de pasar.

“No tengo la más mínima idea pero solamente atacándolos puedo curar su demonización”, grita Chopper.

Zoro piensa y dice “Uhmmm Uhmmmm, creo que puede ser porque eres un gran doctor” y Chopper se alegra mucho y le dice “Quéee, incluso si tú me dices eso, no significa que me haga feliz bastardo” mientras se ríe jajaja.

Brogy dice “¡Gababa, debe ser cierto, eso es genial!”.

En las afueras de la aldea oeste, vemos que algo está pasando y nos damos cuenta que la cabeza de Sommers, que está partida en dos quiere volver a juntarse pero lo curioso es que vemos su corazón que no parece humano.

“¡Ah maldición, uno, dos!” y consigue juntar su cabeza.

Ahora volvemos con Luffy y Loki.

Luffy está tirado en el suelo cansado y le dice “Oye Loki, tráeme comida y Loki le dice “Ehhh, oye házlo tú. Por ahí está el acantilado, tírate y búscala porque no hay forma de que yo tenga comida y aparte, ¿qué es esa apariencia? mientras la ardilla Ragnir lo mira; sin embargo, del cubo de hielo enorme, la sombra de Imu comienza a desaparecer, llevándonos a Mary Geoise.

Dentro del Castillo Pangea, en el cuarto de las flores, Imu-sama da un mensaje inesperado hacia el Gorosei.

“Oigan Gorosei, tengo que decirles que Mu abandonará la tierra santa por un tiempo”, finalizando así el capítulo 1178 de ONE PIECE con las palabras del editor de que la próxima semana SÍ HABRÁ MANGA.

Fecha del capítulo 1177 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1178 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 29 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

La batalla en Elbaph se intensifica con una demostración de fuerza bruta por parte de los guerreros gigantes y los Sombrero de Paja. Dorry, Hajrudin y Stansen lanzan una ofensiva coordinada que logra partir por la mitad a varios de los gigantes Domi Reversizados. A esta exhibición de poder se suma Zoro, quien estrena una variante de su técnica contra King llamada “Santōryū: Akaoni Okomega”, con la que despedaza por completo el cuerpo y la cabeza de uno de estos colosos enemigos.

Mientras tanto, el grupo de Chopper vive un momento desconcertante. Al verse rodeado, el reno utiliza su Monster Point para abofetear a un gigante; aunque el golpe parece inofensivo al principio, provoca que una extraña sombra emerja del enemigo y su cuerpo recupere la normalidad, dejando a todos con la duda sobre la naturaleza de este fenómeno. Por otro lado, Sanji, Franky y Jinbe logran neutralizar a Killingham mediante una estrategia de desmembramiento: Jinbe sujeta su cabeza, Franky ata las piernas y Sanji inmoviliza el torso. A pesar de las amenazas del villano, Sanji expresa su profundo desprecio hacia estos supuestos “Caballeros” que han causado tanto sufrimiento en la tierra de los gigantes.

La tensión escala cuando Usopp y Brook intentan frenar a Imu/Gunko. Usopp, movido por la rabia más que por el miedo, recrimina al enemigo sus tácticas cobardes y su falta de honor al enfrentarse a un “País de Guerreros” como Elbaph. Sin embargo, el poder de Imu es abrumador: paraliza a Brook a distancia y, a pesar de que Usopp intenta un contraataque con una explosión de su Kuro Kabuto, el villano se teletransporta para recibir el impacto directo y regenerarse al instante, dejando a ambos piratas derrotados e inconscientes en el suelo.

El capítulo concluye con un tono cómico que rápidamente torna en épico. Tras recibir una bronca de Nami por el caos causado, Luffy y Loki se ven envueltos en una breve disputa cuando el príncipe gigante intenta atacar a Luffy con un rayo que resulta inútil. Al percibir una explosión cercana, ambos llegan al lugar de los hechos para encontrar a sus amigos heridos. En una impresionante página doble final, un Luffy enfurecido y un Loki decidido se plantan ante Imu/Gunko, quien los desafía bajo los nombres de “Nika” y “Nidhogg”, vaticinando una batalla que dividirá el destino del mundo.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”