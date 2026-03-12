La franquicia de “ONE PIECE” sigue expandiéndose en el universo del streaming. Tras el lanzamiento de la esperada segunda temporada del live action, Netflix anunció un nuevo contenido especial para los fans: el estreno del primer episodio del “ONE PIECE Podcast”, un programa oficial donde participarán figuras clave del proyecto.

El capítulo inaugural contará con la presencia del creador del manga, Eiichiro Oda, junto al actor que interpreta a Luffy en la adaptación live action, Iñaki Godoy. El episodio se estrenará el 13 de marzo y promete ofrecer una conversación exclusiva sobre la serie, su impacto global y el proceso creativo detrás de la adaptación.

Este nuevo formato busca acercar aún más a los seguidores al mundo de los piratas del Sombrero de Paja, con anécdotas, detalles inéditos y reflexiones de quienes están detrás del fenómeno.

¿A qué hora se estrena el Capítulo 1 del “ONE PIECE Podcast”?

El primer episodio del “ONE PIECE Podcast” estará disponible en la plataforma de Netflix el viernes 13 de marzo.

La hora de estreno confirmada es:

3:00 a.m. en Perú

5:00 a.m. en Argentina y Chile

2:00 a.m. en México

9:00 a.m. en España

El episodio se publicará simultáneamente para todos los territorios donde está disponible la serie, por lo que los fans podrán verlo desde temprano en Latinoamérica.

Un especial tras el estreno de la temporada 2 del live action

El lanzamiento del podcast llega pocos días después de la llegada de la segunda temporada del live action de ONE PIECE, que se estrenó el martes 10 de marzo en Netflix.

La nueva temporada continúa expandiendo la aventura de los Sombrero de Paja, explorando nuevos arcos del popular manga creado por Eiichiro Oda. La producción ha mantenido la expectativa de los fans desde el éxito mundial de la primera temporada, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos basados en anime.

Con el estreno del podcast, la plataforma busca ofrecer un contenido adicional que permita conocer más a fondo cómo se creó la adaptación, además de brindar una conversación directa con quienes están involucrados en el proyecto.

Eiichiro Oda y Iñaki Godoy hablarán sobre el futuro de la serie

Uno de los mayores atractivos del primer episodio será la participación de Eiichiro Oda, quien raramente aparece en contenidos audiovisuales extensos. Su presencia en el podcast representa una oportunidad única para que los fans escuchen al creador del manga reflexionar sobre la adaptación live action.

Junto a él estará Iñaki Godoy, el actor mexicano que interpreta a Monkey D. Luffy y que se ha convertido en una de las caras más reconocibles del proyecto.

Un nuevo formato para los fans del universo pirata

El estreno del “ONE PIECE Podcast” marca un nuevo paso en la estrategia de Netflix para ampliar el universo de la serie más allá de los episodios tradicionales.

Este tipo de programas permite ofrecer contenido exclusivo que profundiza en el detrás de cámaras, algo muy valorado por los seguidores de franquicias tan grandes como ONE PIECE.

Si el proyecto tiene buena recepción, no se descarta que el podcast continúe con nuevos episodios en los que participen más miembros del elenco, productores o incluso el propio Eiichiro Oda.

Por ahora, los fans ya tienen marcada una fecha en el calendario: el 13 de marzo a las 3:00 a.m. (hora de Perú), momento en el que podrán escuchar el primer capítulo de esta conversación especial entre el creador del manga y el actor que da vida al capitán de los Sombrero de Paja.