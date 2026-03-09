Luego del impactante estreno de la segunda parte, las expectativas por la Temporada 3 del live action de “ONE PIECE” ya navegan a toda vela entre la comunidad de fans. Aunque Netflix aún debe confirmar oficialmente la fecha, los rumores apuntan a que la producción podría agilizarse para adaptar el clímax de la saga de Alabasta, donde la guerra civil y el enfrentamiento final contra Mr. 0 alcanzarán su punto más álgido. Se espera que esta tercera entrega explore con mayor profundidad el pasado de Nico Robin y los misterios de los Poneglyphs, elementos vitales para el futuro de la narrativa. La escala de las batallas en el desierto y la recreación de la capital, Alubarna, requerirán un despliegue técnico aún más ambicioso que el visto hasta ahora. Los seguidores especulan que el rodaje podría regresar a los estudios de Sudáfrica aprovechando los escenarios naturales que encajan perfectamente con la estética de la Gran Línea. Además, la introducción de personajes como Portgas D. Ace en los compases finales de la temporada actual deja la puerta abierta para que su arco cobre protagonismo absoluto en los próximos episodios. La fidelidad al material original de Eiichiro Oda seguirá siendo el pilar fundamental, asegurando que la esencia del manga se mantenga intacta en cada fotograma. Sin duda, el fenómeno global de Luffy apenas está comenzando su travesía más ambiciosa en el streaming.

Temporada 3 de live action de “ONE PIECE” confirmada

El arrollador éxito de la tripulación del Sombrero de Paja en Netflix ha hecho que la renovación para una Temporada 3 sea prácticamente un hecho dentro de los planes a largo plazo de la plataforma. Tras romper récords de audiencia en más de 80 países y recibir el visto bueno constante de Eiichirō Oda, la confianza en el proyecto es absoluta. Esta nueva etapa marcará un punto de inflexión en la serie, ya que nos adentraremos en conflictos de escala global y conspiraciones políticas que expanden el universo de la serie más allá de la simple búsqueda de un tesoro. La confirmación oficial ha generado una ola de entusiasmo entre los “nakamas” de todo el mundo, quienes esperan ver cómo la producción mantiene el alto nivel de fidelidad y calidad visual que caracteriza a este ambicioso live action.

Todavía no hay fecha de estreno

A pesar del entusiasmo generalizado, Netflix todavía no ha anunciado una fecha de estreno oficial para la tercera temporada. Considerando los tiempos de postproducción necesarios para recrear los complejos efectos visuales de las Frutas del Diablo y los vastos escenarios del Grand Line, los analistas sugieren que podríamos ver los nuevos episodios hacia finales de 2027 o inicios de 2028. La producción prefiere no apresurar los plazos para asegurar que cada detalle, desde el CGI de los ataques hasta el diseño de producción de las nuevas islas, cumpla con las altas expectativas de los fans y del propio Oda. Por ahora, la prioridad absoluta es el lanzamiento de la segunda temporada este martes, la cual servirá como el puente directo hacia los eventos de la tercera.

Ya está en grabaciones

Diversas fuentes cercanas a la producción en Sudáfrica indican que el equipo creativo ya se encuentra en fases de grabación o preparación avanzada de sets para dar continuidad inmediata a la historia. Esta estrategia de rodar temporadas de forma consecutiva (o “back-to-back”) es una táctica común en grandes producciones de streaming para evitar que los actores jóvenes crezcan demasiado rápido y para reducir los costos de logística. El uso de los Tomorrow Studios en Ciudad del Cabo ha permitido que el equipo técnico trabaje de manera eficiente, aprovechando la infraestructura ya construida de los barcos y puertos. Este ritmo de trabajo sugiere que el guion ya está totalmente cerrado y que la visión para el futuro de Luffy está más clara que nunca.

Xolo Maridueña como Portgas D. Ace

Uno de los rumores que más ha encendido las redes sociales es la posible incorporación de Xolo Maridueña (“Cobra Kai”, “Blue Beetle”) en el papel del icónico Portgas D. Ace, el hermano de Luffy. Aunque la producción ha mantenido un hermetismo total, el parecido físico del actor y su carisma en pantalla lo han convertido en el favorito absoluto de los fans para portar el sombrero de vaquero y los poderes de la Mera Mera no Mi. La aparición de Ace es uno de los momentos más esperados, ya que su entrada en escena no solo aporta una dinámica familiar emocionante, sino que también introduce la presencia de figuras legendarias como Barbablanca. De confirmarse, Maridueña se uniría a un elenco que ya destaca por su diversidad y química innegable.

Introducing Portgas D. Ace...



XOLO MARIDUEÑA IS JOINING ONE PIECE SEASON 3!!! pic.twitter.com/7Gh0PNDJz2 — Netflix Anime (@NetflixAnime) November 5, 2025

Arco de Alabasta

La Temporada 3 estará centrada casi en su totalidad en el legendario Arco de Alabasta, uno de los pilares narrativos más importantes de toda la obra. En esta etapa, los Sombrero de Paja finalmente llegarán al reino del desierto para enfrentarse cara a cara con Sir Crocodile y su organización Baroque Works en una batalla épica por la libertad de un pueblo. Veremos el desarrollo de la guerra civil, el uso de armas ancestrales y el crecimiento de cada miembro de la tripulación en combates individuales de alta tensión. Alabasta no solo representa un desafío físico para Luffy, sino también un dilema moral sobre lo que significa ser un héroe en un mundo lleno de injusticias. Será, sin duda, la prueba de fuego definitiva para el live action de Netflix.