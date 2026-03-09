Resumen

Netflix confirmó que la Temporada 3 del live action de "ONE PIECE" ya está en producción pero todavía no se tiene una fecha de estreno estimada. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

Luego del impactante estreno de la segunda parte, las expectativas por la Temporada 3 del live action de “ONE PIECE” ya navegan a toda vela entre la comunidad de fans. Aunque Netflix aún debe confirmar oficialmente la fecha, los rumores apuntan a que la producción podría agilizarse para adaptar el clímax de la saga de Alabasta, donde la guerra civil y el enfrentamiento final contra Mr. 0 alcanzarán su punto más álgido. Se espera que esta tercera entrega explore con mayor profundidad el pasado de Nico Robin y los misterios de los Poneglyphs, elementos vitales para el futuro de la narrativa. La escala de las batallas en el desierto y la recreación de la capital, Alubarna, requerirán un despliegue técnico aún más ambicioso que el visto hasta ahora. Los seguidores especulan que el rodaje podría regresar a los estudios de Sudáfrica aprovechando los escenarios naturales que encajan perfectamente con la estética de la Gran Línea. Además, la introducción de personajes como Portgas D. Ace en los compases finales de la temporada actual deja la puerta abierta para que su arco cobre protagonismo absoluto en los próximos episodios. La fidelidad al material original de Eiichiro Oda seguirá siendo el pilar fundamental, asegurando que la esencia del manga se mantenga intacta en cada fotograma. Sin duda, el fenómeno global de Luffy apenas está comenzando su travesía más ambiciosa en el streaming.

