Capítulo 1176: “Es mi orgullo”.

- Color Spread en portada: nueva versión de la portada del Volumen 12 con la actual banda de Sombrero de Paja.

- Lilith le pregunta a Franky por qué nunca ha usado otra fuente de energía que no fuese la cola. Después se marchan a la escuela.

- Nami y Zeus intentan apagar el fuego de la escuela, pero un monstruo MMA derrota a Zeus.

- Lilith y Franky llegan a la escuela. Lilith usa una máquina para extinguir el fuego y además congelar la escuela.

- Lilith usa el fuego que ha extinguido para crear una “súper cola” para Franky.

- Killingham dice que Jinbe es asqueroso al ser un gyojin. También dice que es una suerte que lleve su casco puesto, así no tendrá que respirar al mismo aire que Jinbe.

- Sanji escucha sus palabras y patea a Killingham con tanta fuerza, que le destroza el casco.

- Jinbe y Franky (usando la “súper cola”) derrotan a más monstruos MMA.

- Dorry y Brogy recuperan por un instante el control de sus cuerpos y deciden que lo mejor es que se maten el uno al otro.

- Pero cuando lo hacen, el Domi Reversi desaparece de sus cuerpos. Cuando alguien afectado por el Domi Reversi muere, vuelve a la normalidad completamente recuperado.

- En la página final vemos a Zoro, Dorry, Brogy y Hajrudin preparados para luchar contra los otros gigantes Domi Reversizados.

Fecha del capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1176 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 8 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo inicia con Sanji liberando a Robin de las ataduras de Sommers mediante su técnica Diable Jambe, mientras Luffy y Loki ponen a salvo a los niños y sus familias en el pueblo del oeste. Ante el fracaso de su plan, un enfurecido Sommers intenta masacrar a los civiles heridos disparándoles espinas; sin embargo, los niños demuestran su valentía al formar un escudo humano para proteger a sus padres. La tragedia es evitada gracias a la oportuna intervención de Zoro, quien bloquea todos los proyectiles, permitiendo que Luffy se prepare para el contraataque final.

Con una demostración de poder impresionante, Luffy atrapa un rayo directamente de las nubes y lanza una nueva técnica: el “Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle”. Este ataque no solo electrocuta a Sommers, sino que su potencia física es tal que descompone literalmente el cuerpo del villano. Para sellar la derrota, Loki remata a Sommers pisoteándolo, dejando claro que la amenaza del antagonista ha llegado a su fin frente al poder combinado del Capitán de los Sombrero de Paja y el Príncipe de Elbaph.

A través de un flashback de Jarul, se revela la verdadera naturaleza del poder de Loki: consumió la Ryu Ryu no Mi Mitológica, modelo “Nidhogg”. Según la explicación, esta fruta convierte al usuario en el dragón más grande del mundo, cuyo potencial escala según el tamaño original de quien la consume, siendo un Gigante Ancestral el portador ideal. Jarul explica que la fruta estaba protegida por el martillo legendario Ragnir, habitado por el espíritu de la ardilla de hielo Ratatoskr, y que existe una antigua leyenda sobre una deidad guerrera que, usando este poder, se enfrentó al mismísimo Dios del Sol.

De vuelta al presente, Loki despliega su devastador ataque “Thor Heim”, una explosión masiva de rayos negros que aniquila a la mayoría de los monstruos MMA. Mientras las criaturas se desvanecen bajo la mirada de la copia de Imu (Gunko), la escena se traslada súbitamente a Mary Geoise. Allí, el verdadero Imu observa los acontecimientos desde la Habitación de las Flores con evidente furia, reconociendo finalmente el paradero del poder de Nidhogg, lo que sugiere una conexión histórica y un conflicto inminente entre el Gobierno Mundial y el legendario poder de Elbaph.

