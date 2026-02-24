Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”. Después de que Loki haya llegado en su forma dragón con Luffy Gear 5 y Ragnir, la batalla contra Imu y los caballeros divinos es inevitable. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1175″

Al principio del capítulo, Sanji usa Diable Jambe para quemar las espinas de Sommers que estaban envolviendo a Robin .

Zoro corta las espinas alrededor de los niños rehenes, y Luffy lo elogia: "¡Como era de esperarse de ti, Zoro! ¡Creía en ti!".

Luffy y Loki salvan a los niños y los llevan cerca de Jarul.

En un flashback, Jarul revela la Fruta del Diablo de Loki: la Fruta Ryu Ryu (Dragón-Dragón), Modelo Zoan Mitológica: Nidhogg.

Jarul dice que, sin importar quién la coma, el usuario se convierte en el dragón más grande del mundo, pero el tamaño de ese dragón es proporcional al tamaño de quien la consuma. Por eso, su máximo potencial solo puede ser extraído por un Gigante Ancestral.

Jarul también menciona que en Elbaph, un cierto "Dios de la Guerra" poseía la fruta Nidhogg, portaba un arma llamada "Ragnir" y se enfrentó al Dios del Sol en el pasado.

Jarul añade que se decía que el "Dios de la Guerra" estaba acompañado por su leal confidente, la "Ardilla de Hielo Ratatoskr".

Luffy utiliza una nueva técnica de Gear 5 en este capítulo contra Sommers. Se llama Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle, una versión en Gear 5 del Gomu Gomu no Thor Rifle (usado en Dressrosa). Su puño gigante conecta con todo el cuerpo de Sommers, electrocutándolo brutalmente — jaja.

Loki derrota a la mayoría de los monstruos MMA (Dream) con sus poderes de rayo.

Imu, en la Tierra Santa, reacciona a Loki y dice: "Ya veo... Nidhogg... tú... ¡¡estuviste en Elbaph todo este tiempo!!".

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1175 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Tras la destrucción del barco y del mar de nubes por el ataque de Luffy, los niños de Elbaph siguen avanzando hipnotizados hacia el vacío. Sommers, revelando una faceta sádica y perturbada, decide no detenerlos para disfrutar del espectáculo de su muerte, culpando a “su alteza” (Imu/Gunko) del “accidente”.

En un momento desgarrador, Ripley y los demás familiares (incluidos Oimo y Road) deciden no abandonar a sus hijos. A pesar del peligro, abrazan a los pequeños y se lanzan todos juntos al vacío hacia el “Inframundo” para no dejarlos morir solos.

Cuando todo parecía perdido, Elbaph tiembla ante la aparición de una criatura colosal: Loki transformado en un dragón occidental gigantesco.

Apariencia: Un dragón tipo “Juego de Tronos” con rasgos del de “La Bella Durmiente” y sus característicos cuernos.

Un dragón tipo “Juego de Tronos” con rasgos del de “La Bella Durmiente” y sus característicos cuernos. Poder: Su sola presencia desata una tormenta de nieve y rayos (confirmando los poderes de su Akuma no Mi).

Su sola presencia desata una tormenta de nieve y rayos (confirmando los poderes de su Akuma no Mi). Alianza: Loki rescata a las familias en su lomo. Sobre su cabeza se encuentran Luffy Gear 5 (Gigante) y Ragnir.

El capítulo cierra con una escala de poder impresionante: Luffy gigante es apenas una fracción del tamaño de los cuernos de Loki. Mientras los tambores de la liberación resuenan por toda la isla, el anciano Jarul proclama una profecía sobre el descenso del Dios del Sol junto a la bestia que cubre el cielo.

