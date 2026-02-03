Ya tenemos los primeros spoilers confirmados del capítulo 1173 del manga de “ONE PIECE”. La batalla de Elbaph está llegando a un punto crítico. ¿Qué pasó con Luffy y Loki? Aquí te lo contamos.

Spoilers “ONE PIECE 1173″

TÍTULO: “GENERACIÓN DE GUERREROS”

Zoro salta sobre las cabezas de los gigantes y corta a todos los gigantes “domi-revertidos”.

Brogy y Dorry se enfrentan a Zoro, pero terminan golpeándose el uno al otro, dejando a Zoro y a todos los demás en estado de shock.

Brook revela el verdadero nombre de Gunko. La llama "Princesa Shuri" (o Sherry); ella es de la realeza. Él reconoce sus rasgos: cabello azul y ojos de dos tonos. Brook también la llama la "Princesa asesina de padres" . El hombre al que ella mató era el benefactor de Brook (Onjin), alguien de un nivel de importancia similar al que Shanks tiene para Luffy.

Gunko flaquea. Brook casi logra llegar a ella, pero Imu toma el control de nuevo. Gunko vuelve a la realidad y se prepara para atacar a Brook, pero le grita que huya.

Gerd y Goldberg se preparan para lanzar un ataque combinado a la "Mother MMA - Dos Generales...", pero Road los detiene. Él también quiere participar en el ataque. Así que los tres apuntan sus ataques: "¡¡¡Tres Generales... Nación Rugiente!!!" . El ataque se parece al "Nación Guerrera" de Dorry y Brogy.

Al final del capítulo, la "Mother MMA" cae sobre Sommers, quien devuelve el golpe. Sin embargo, cae sobre el barco de transporte que esperaba a los niños rehenes y lo destruye, dejando a Sommers impactado.

Reacción de Sommers al final:

“¡Oh, demonios...!!!”

FIN DEL CAPÍTULO NO HAY DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

Fecha del capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Aquí tienes el resumen del capítulo organizado en párrafos:

El capítulo, titulado “La Elbaph que admiraba”, comienza con el grupo de Hajrudin ascendiendo en el ascensor hacia el “Mundo Solar”. Durante el trayecto, Gaban les informa sobre la crítica situación en la superficie y los poderes de los enemigos. Al llegar, encuentran a Kashii herido, quien les advierte sobre el peligro que corre Jarul. Ante la crisis, deciden dividirse: Zoro y Hajrudin parten para ayudar a Jarul, mientras que Sanji se encarga de rescatar a Nami y Robin, además de intentar sofocar los incendios en la escuela y la biblioteca.

Mientras tanto, la situación de los Sombrero de Paja capturados es desesperante. Nami, Usopp, Robin y Jinbe permanecen inmovilizados por las flechas de Gunko cerca de la biblioteca en llamas. A través de un mapa detallado de la “Línea 8 de Ramas”, se revela que los niños secuestrados están cerca del puerto y que los gigantes bajo el efecto del Domi Reversi se dirigen al pueblo del oeste para asesinar a Jarul. A pesar del caos, el anciano gigante Jarul se niega a huir y utiliza un Den Den Mushi para dirigirse a toda la nación.

En un discurso histórico, Jarul revela que Loki es inocente de la muerte de Harald y denuncia el regreso de los “demonios” que intentaron conquistar Elbaph hace 14 años. Desafiando directamente a Imu/Gunko, Killingham y Sommers, Jarul declara que, aunque estaban dispuestos a sacrificar su historia por la vida de los niños, no permitirán que su voluntad sea quebrantada ni se convertirán en esclavos. Sus palabras culminan con una declaración de guerra formal: si el mundo llega a dividirse como predijo la profecía, Elbaph considerará al Gobierno Mundial su enemigo definitivo.

El capítulo finaliza con un estallido de fervor guerrero en toda la isla. Mientras Usopp se muestra profundamente conmovido por el espíritu de los gigantes, Nami mantiene la urgencia de liberarse de sus ataduras. En el pueblo del oeste, Jarul y sus guerreros se preparan para enfrentar a los gigantes controlados, incluidos Dorry y Brogy. Justo en ese momento, Zoro, Hajrudin y Stansen alcanzan la retaguardia de los enemigos, con un Zoro muy confiado asegurando que ya tiene un plan para revertir la situación.

