El capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE” ya tiene una fecha oficial de salida y es que luego de un descanso de Eiichiro Oda, ya sabemos cuándo saldrá el nuevo episodio. ¿Cuándo será? Aquí te lo contamos todo.

Fecha del capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1172 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza explorando el impacto de la muerte de Harald y el misterioso poder del “Tesoro de Elbaph”. Mientras figuras legendarias como Gaban y Jarul cuestionan si la fuerza de la fruta será suficiente para enfrentar lo que viene, Shanks revive recuerdos dolorosos de su pasado. A través de visiones de Harald y su padre, Garling Figarland, se revela la ambición del antiguo rey por unirse a los Caballeros Divinos y el desprecio de la nobleza mundial hacia los habitantes del “mundo inferior”. Esta rabia impulsa a Shanks, quien es confortado por Gaban sobre su papel crucial en el futuro.

En Mary Geoise, la noticia de la caída de Harald llega al Trono Vacío, afectando físicamente a Imu. El líder supremo revela que Harald era un espécimen único de la tribu de gigantes ancestrales a quien se le otorgó inmortalidad y fuerza mediante un contrato especial. A pesar de los deseos del Gorousei de intervenir en Elbaph, Imu los detiene, advirtiendo sobre el costo de dichos contratos y lanzando una revelación impactante: la esencia belicista de Elbaph está intrínsecamente ligada a la voluntad de la “D”, lo que los convierte en una amenaza interna que nunca debieron intentar controlar.

De vuelta al flashback en el Castillo Aurust, un joven Loki decide partir al mar con sus soldados para vengar a su padre, ignorando las advertencias de Jarul. Esta transición nos devuelve al presente, donde Hajrudin, tras conocer la verdad sobre la muerte de Harald, decide liberar a Loki de sus cadenas. Aunque no perdona sus crímenes anteriores, Hajrudin permite que el príncipe recupere su libertad, un gesto que Luffy celebra con entusiasmo justo antes de que un Draugr, una de las creaciones de Killingham, caiga a los dominios del Inframundo.

El cierre del capítulo muestra el despliegue de poder de Loki en una demostración épica. Mientras Sanji ayuda a Gaban y Chopper a ponerse a salvo, Loki se lanza al ataque acompañado por Luffy, quien se queda a su lado para observar su fuerza de cerca. Utilizando a Ragnir, Loki ejecuta una técnica devastadora llamada “Niflheim”, liberando un ataque de hielo que congela instantáneamente al Draugr. El inmenso poder del “Reino Primordial” deja a Luffy completamente asombrado, marcando el inicio de una nueva y poderosa alianza.

