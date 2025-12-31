Ya salió el capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”. El flashback de Loki está llegando a su clímax y ahora, con el asedio de Harald en el castillo Aurust, Loki va a sacar su nueva forma. Aquí te contamos todo lo que pasó en el capítulo.

Capítulo 1170 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre contradicción.

En la portada tenemos una petición de un fan donde vemos a Jimbe como empleado de una estación de tren llamado Puffington dando comida a los Mugiguaras.

El capítulo inicia justo donde terminó el anterior con el ataque de Ragnarok directo hacia la cabeza de Loki, el cual logra esquivarlo por poquito. Loki se enoja demasiado y comienza a gritar, “Maldito seas tú, bastardo.

¿Cómo te atreves a lanzarme el martillo?" Sal y muéstrame tu cara. Pero cuando Loki entra al cuarto del tesoro, se da cuenta de que no hay nadie y se siente tonto. “Dios, qué tonto soy. Es obvio que no hay nadie aquí. Lo importante ahora es tomar esa fruta del diablo.”, dice Loki mientras el sonido de un crujido suena atrás de él. “¿Eh?”, dice Loki. Y el martillo comienza a romper el suelo a su costado. Loki se sorprende e intenta saltar, pero el martillo ha conseguido destruir el lugar. “Carajo, ¿por qué está pesado ese martillo? No me lo puedo creer. Se ha vuelto tan frágil el suelo del castillo. Vamos, Loki, tiene que resistir.

“Aguanta“, se dice Loki a sí mismo. En el otro lado, Jaral se ha recuperado por completo de los ataques y este recupera un poco de su conciencia y le dice a Loki, “No te molestes, Loki, esa fruta del diablo es considerada el tesoro más preciado de nuestro país. Nadie la ha comido durante siglos pasados o más bien, nadie ha sido capaz de comerla y esto es porque Ragnarok no aceptó a ninguno de ellos, pero con mi fuerza actual” puntos suspensivos cuando de la nada Jaral vuelve a ser cortado por Gaban y Shanks.

Harald mira dolorido y Gaban dice que lo más seguro es que sus heridas ahora mismo sí le estén doliendo. Shanks dice que su regeneración se está volviendo más lenta. Si continuamos atacándolo con golpes sucesivos, su movimiento se paralizará y no podrá luchar. Inmubir los ataques con Haki del conquistador es el punto débil de estos tipos inmortales, grita Gaban y Jaral se manda con todo atacándolo. ¿Acaso piensas en emistarte conmigo, Gaban? grita Jaral controlado, primo, mientras destruye todo con su hache enorme.

Y Gaban le grita, “Por supuesto que sí, no dejaré, no te dejaré libre después de que hayas perdido la cabeza, Harald”. Shanks en el aire dice, “¿Cómo conoces a los caballeros sagrados, Gaban?” y este le responde diciendo que en el pasado los caballeros sagrados vinieron a por nosotros en el barco de Roger muchas veces, mientras vemos una imagen del pasado. En donde los caballeros sagrados le dicen que han escuchado sobre un niño pelirrojo que está en el barco de Roger y que lo entreguen porque es el hijo de su líder.

Gaban prosigue diciendo, “Pero en ninguna de esta ocasión nos hicieron daño, más bien los hicimos pedazos una y otra vez, enviándolos de regreso derrotados mientras ríe.” Shan responde, “Es cierto eso, escuché lo que dices de una persona llamada Somers, a lo que Gaban dice que siente nostalgia por esos días de pelea, pero nos sorprendió la existencia de una fuerza de combate en la Tierra Sagrada.

Creíamos que todos los dragones celestiales era un eran una escoria débil, pero sigue Gaban y Shanks dice que nadie los conoce, porque es muy raro que bajen al mundo tal como lo conocemos, porque están convencidos de que son seres superiores al resto de la humanidad. En realidad, me da mucho asco cada vez que me doy cuenta de que casi vivo con esa misma mentalidad, dice Shanks.

Es una de las maravillas del destino eso, grita Gaban mientras Garal ataca de nuevo y Shanks le dice que quiere salvarlo, pero Gaban le hace recordar recordar que él mismo dijo, “Que si te unes a los caballeros divinos es un camino sin retorno.” Recordando que Loki es la única esperanza que tienen ahora. Tras esto volvemos con Loki, que le empieza a gritar al martillo jadeando. “Te dije, que te quites de mi camino, martillo.” Dice Loki cansado y el martillo también emite ruidos de jadeo. “¿Eres tú la guardiana del tesoro?

¿Cómo puede un martillo siquiera moverse, carajo?" Prosigue Loki, el cual se molesta, pero el martillo comienza a girar para hacer su ataque nuevamente. Mi paciencia se ha agotado. Toma esto. Mientras Loki revienta su mazo en el martillo Ragnarok. “Ya me cansé de ti.”, grita Loki, pero se da cuenta de que su mazo se ha roto por completo. “Mi mazo, no.”, grita de nuevo Loki y el martillo sale dando botes en el suelo.

Loki escucha un sonido curioso que venía atrás de él cuando se da cuenta de que el martillo se ha transformado en una ardilla con la cabeza del martillo. Esta ardilla está con ojos atontados y un chinchón en la cabeza y se molesta diciendo, “Duele, duele.” Tras esto volvemos con Jaral que está destruyendo todo a su paso. “Aléjense.”, grita Gaban y Shanks pregunta cómo terminar esa pelea.

Gaban responde diciendo, “Aquellos a los que me enfrenté anteriormente no usaban el haki del conquistador.” Y Arul desde el suelo con sangre saliendo de su cabeza grita, “No permitan de que Jaral avance y mucho menos que se lleve la fruta del diablo legendaria, pase lo que pase.” Jaral está matando a todos los guardias que se posan frente a él. Mientras el castillo Aurus está incendiándose.

Ahora volvemos con Loki, ya que la ardilla ha aceptado a Loki como el merecedor de comerse la fruta del diablo legendaria de Elba y este le abre el cofre y Loki sin dudar lo toma con su mano y se la come. El brazo de Loki comienza a transformarse y de este empiezan a salir unas garras y unas puntas que crecen de su espalda mientras un grito ensordecedor tapa toda la escena con una oscuridad única en la que solo vemos unos ojos blancos con rayas.

La ardilla está completamente feliz de ver a Loki transformado, tanto así que canta, mientras este último corre y ve directamente a Jaral que está clavándole la espada en el cuello a un guardia mientras otros incendian a su costado. Jaral mira directamente a Loki y le dice, “La has comido entonces.” Oh, Loki, ha llegado el momento. Muéstrame su poder legendario mientras se abalanza a atacar, pero Loki lo manda a volar de un solo golpe rasgando a Jaral y partiéndole el cuerpo.

Jaral se levanta para seguir atacando una y otra vez, pero este es rechazado por Loki, que en un momento vemos la sombra de su transformación legendaria con sus garras agarrando la cabeza de Jaral. En un momento dado, Loki vuelve a su forma normal, pero esta vez tiene un nuevo aliado, la ardilla Ragnir. Lo ha aceptado como su dueño y digno amigo. Ahora este tiene su poder en sus manos.

Loki levanta el arma mientras carga rayos, mientras Jaral le dice, “Tal como lo pensaba, está corriendo por tus venas, Loki, la sangre de los reyes supremos.” Loki le dice, “Oye, escucha, mientras hayas recuperado por un momento el conocimiento, por solo unos momentos no permitas que tu voluntad se debilite.” Pero ojalá responde, “Loki, mira tu alrededor, mis manos han cometido algo imperdonable.” Loki le dice que ha hecho eso por estar bajo el control de otro, pero Jarad responde, “No exactamente, hijo.

Siento que mi conciencia y pensamiento comienzan a verse afectados. He llegado a sentirme un gobernante tal como ellos describen. Tengo plena confianza en que tú guiarás a Elba hacia un gran futuro junto a tu hermano mayor. Shanks se sienta a llorar mientras escucha estas palabras. “Le pides a tu propio hijo que te mate con sus manos, ni siquiera los padres más viles harían esto.”, grita Loki desesperado. Jaral le agradece y recuerda a Idha y todo lo que hizo por él y por cómo cría a Loki.

Loki, incluso si quemaras la aldea de la Sidra, Idha nunca regresará, pero estoy agradecido por tus sentimientos y reacción por lo que le hicieron a ella.“, dice Jaral mientras el símbolo de los caballeros divinos comienza a brillar y arder mucho. Jaral le dice a Loki, “Apura, hijo.” está dando, está empezando a recuperar el control sobre mí, a lo que Loki levanta el martillo y le dice, “¿Cómo puedes empujarme a hacer esto?

Te odio, te odio y te desprecio con toda mi alma en clara referencia contraria, abalanzándose a Jaral, mientras este último lo mira por última vez, cerrando los ojos con la sonrisa más sincera pronunciando estas palabras, “Hijo, yo también te amo, mientras un rayo de proporciones bíblicas cae sobre el Castillo Aurus, el golpe de Loki es extremadamente fuerte y parece lleno de haki del conquistador también, lo que hace que el cuerpo grupo de Jaral, comienza a pulverizarse de a pocos mientras las lágrimas de los ojos tapados de Loki comienzan a caer en exceso, recordando las palabras de su padre.

Oh, Loki, hijo mío, mientras Jaral cierra los ojos y desaparece, recuerda, lo importante es el futuro de Elbaph.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1170 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 4 de enero de 2026 en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con un flashback revelador entre Shanks y Scopper Gaban. Gaban le cuenta a Shanks la confesión que le hizo Garp sobre la existencia del hijo de Roger, Ace. Ante esta noticia, Shanks se muestra profundamente conmovido, afirmando que considera a ese niño como su propio hermano menor. Además, se aclara que la presencia de Shanks en Elbaf tenía como objetivo advertir al Rey Harald sobre los peligros de pactar con el Gobierno Mundial, un consejo que lamentablemente llegó demasiado tarde.

La trama se sumerge entonces en la tragedia del Rey Harald. Se revela que el monarca no actuó por malicia, sino que fue manipulado por Imu para aceptar un pacto oscuro conocido como el “Covenant de las profundidades”. Este trato le otorgó una inmortalidad terrorífica y una fuerza física descomunal, pero con el costo de entregar su libre albedrío. Al sentir que Imu está borrando su conciencia, un Harald desesperado suplica a su hijo Loki y a sus subordinados que acaben con su vida lo antes posible antes de convertirse en un arma vacía.

La situación se torna sangrienta cuando la voluntad de Imu toma el control total del cuerpo de Harald, desatando una masacre en el Castillo Aurust. El rey, ahora convertido en un monstruo sin alma, ataca a sus propios soldados y hiere de gravedad al veterano Jarul. Lo más aterrador de la escena es ver cómo el cuerpo de Harald se regenera instantáneamente de heridas que serían mortales para cualquier gigante, demostrando que las armas convencionales son inútiles contra su nueva condición de inmortal.

En sus últimos destellos de humanidad, Harald encomienda a Loki una misión crucial: debe dirigirse a la cámara del tesoro y consumir la Fruta del Diablo legendaria de Elbaf, el único poder capaz de detener la amenaza en la que él mismo se ha convertido. El capítulo cierra con Loki llegando a dicha cámara, donde al intentar tomar la fruta, es atacado por el martillo Ragnir, que parece tener voluntad propia, dejando el destino del reino de los gigantes en un suspenso absoluto.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”