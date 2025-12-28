El anime de “ONE PIECE” marcará un momento histórico este domingo 28 de diciembre con la emisión del episodio 1155, capítulo que pone fin oficialmente al arco de Egghead. Esta saga, una de las más ambiciosas y reveladoras de la obra de Eiichiro Oda, ha dejado importantes giros narrativos, avances tecnológicos y revelaciones clave sobre el mundo y sus personajes.

Con este episodio, no solo se despide Egghead, sino también una etapa fundamental en la emisión continua del anime y volverá el 5 de abril de 2026 con el arco de Elbaph.

El episodio 1155 marca el fin del anime semanal de “ONE PIECE”

El capítulo 1155 no será un episodio más. Con su estreno, el anime de “ONE PIECE” se despide de su formato semanal, una modalidad que ha acompañado a la serie durante décadas. Esta decisión responde a una nueva estrategia de producción que busca mejorar la calidad visual, narrativa y el ritmo de adaptación del manga.

El cierre del arco de Egghead funciona así como un punto de pausa ideal antes de iniciar una nueva era para la adaptación animada.

“ONE PIECE” pasará a formato de anime por temporadas desde 2026

A partir de 2026, el anime de “ONE PIECE” adoptará oficialmente un formato por temporadas, dejando atrás la emisión semanal continua. Este cambio permitirá a los estudios de animación trabajar con mayor planificación, evitar rellenos innecesarios y ofrecer episodios con una animación más cuidada.

Este modelo ya ha demostrado ser exitoso en otras grandes producciones del anime moderno, y promete elevar aún más el nivel de una franquicia que ya es un fenómeno global.

El arco de Elbaph será el inicio de la nueva era del anime

El esperado arco de Elbaph será el encargado de inaugurar esta nueva etapa del anime de “ONE PIECE”. Considerado uno de los arcos más anticipados por los fans, Elbaph profundizará en la cultura de los gigantes y tendrá un impacto clave en el desarrollo final de la historia.

Este arco llegará con una estructura clara y cerrada, pensada desde el inicio como una temporada completa.

El arco de Elbaph se estrenará el 5 de abril con 26 episodios

La nueva temporada de “ONE PIECE” iniciará su emisión el 5 de abril, con una primera tanda de 26 episodios correspondientes al arco de Elbaph. Esta cifra refuerza la idea de una narrativa más compacta, sin pausas prolongadas ni extensiones innecesarias.

Con fechas definidas y un número de episodios cerrado, los seguidores podrán disfrutar de una experiencia más cinematográfica y coherente.