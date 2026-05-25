El anime de “ONE PIECE” continúa imparable en su viaje por el fascinante Arco de Elbaph. Tras dejarnos con el corazón en un puño con los eventos recientes, el capítulo 1164 promete ser uno de los más emotivos de toda la saga. Si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que pasará con la tripulación de los Sombrero de Paja y los gigantes, aquí te contamos la fecha exacta de estreno, los horarios y qué esperar de este impactante episodio.

¿De qué tratará el capítulo 1164 de “ONE PIECE”?

El próximo episodio lleva por título oficial “La determinación de Saul - La voluntad heredada de Ohara”. Tras el conmovedor e histórico reencuentro que presenciamos la semana pasada, la trama se sumergirá de lleno en el lazo que une a Nico Robin y al gigante Jaguar D. Saul.

El capítulo explorará cómo Saul logró sobrevivir a la devastadora Buster Call que destruyó el hogar de Robin hace más de dos décadas. Además, veremos el enorme peso que el gigante ha cargado al proteger en Elbaf los libros rescatados del lago de Ohara, asegurando que el conocimiento prohibido del Siglo Vacío no se perdiera para siempre. Prepárate, porque las lágrimas y la nostalgia están más que garantizadas.

Fecha y hora de estreno del capítulo 1164 de “ONE PIECE”

El capítulo 1164 de “ONE PIECE” se estrenará de manera oficial este domingo 31 de mayo de 2026 en Japón. Gracias al servicio de simulcast (transmisión simultánea), los fanáticos de España y Latinoamérica podrán disfrutarlo pocas horas después de su emisión en la televisión nipona.

A continuación, te dejamos los horarios de estreno aproximados para la plataforma de streaming:

México, Costa Rica, El Salvador: 8:00 PM (Sábado 30 de mayo) / 3:00 AM (Domingo 31 de mayo)*

8:00 PM (Sábado 30 de mayo) / 3:00 AM (Domingo 31 de mayo)* Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 AM

4:00 AM Chile, Venezuela, República Dominicana: 5:00 AM

5:00 AM Argentina, Uruguay: 6:00 AM

6:00 AM España: 11:00 AM

¿Dónde ver online el capítulo 1164 de “ONE PIECE” en español?

Para ver el capítulo 1164 de “ONE PIECE” de manera completamente legal, con la mejor calidad de audio y video, y subtitulado al español, tienes las siguientes opciones oficiales:

Crunchyroll: La plataforma reina del anime transmitirá el episodio en simulcast para sus usuarios Premium alrededor del mundo.

La plataforma reina del anime transmitirá el episodio en simulcast para sus usuarios Premium alrededor del mundo. Netflix: Dependiendo de tu región de residencia, el Arco de Elbaf también se encuentra disponible en su catálogo con actualización semanal.

¡Cuidado con los Spoilers! Al buscar información en redes sociales, asegúrate de escribir “Anime One Piece 1164”. Si buscas solo “One Piece 1164”, podrías toparte con detalles del manga (el cual va mucho más adelantado en la historia) y arruinarte las sorpresas de la animación.

Ficha técnica de One Piece (Capítulo 1164)