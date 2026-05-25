La expectativa por el manga de ONE PIECE está en su punto más alto. Tras las impactantes revelaciones del capítulo 1183, “Buenos días, sirena”, donde fuimos testigos del sorpresivo choque entre Loki e Imu, y del inicio de un nostálgico flashback que nos muestra a un Brook de carne y hueso hace 70 años en el Reino de Esperia, los seguidores de la obra de Eiichiro Oda ya cuentan los días para el estreno del capítulo 1184.

Afortunadamente para la comunidad, esta semana no habrá descanso por parte del autor, lo que significa que el desarrollo de los misterios de Elbaf y el pasado del ‘Músico de los Sombrero de Paja’ no se harán esperar.

¿Cuándo sale el capítulo 1184 de ONE PIECE? Fecha confirmada

El capítulo 1184 del manga de ONE PIECE se publicará oficialmente este domingo 31 de mayo de 2026. La plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus, habilitará la lectura del capítulo de manera completamente gratuita y con traducción oficial al español.

Como es habitual en la dinámica de lanzamientos de la Weekly Shonen Jump, los primeros spoilers, pistas e imágenes filtradas del capítulo comenzarán a circular en redes sociales entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

Horarios para leer el manga 1184 de ONE PIECE en español

La publicación en Manga Plus se realiza en simultáneo a nivel mundial. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes para los principales países de Latinoamérica y España:

Perú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

¿Qué esperar del capítulo 1184 de ONE PIECE?

El capítulo anterior cerró con el narrador advirtiendo que, hace siete décadas, el musical país de Esperia vivía en absoluta paz. Por ello, se espera que el capítulo 1184 profundice en la tragedia que destruyó este reino y revele el gran misterio en torno a Shuri, la pequeña princesa con heterocromía que Brook tanto apreciaba.

Los fanáticos esperan descubrir cómo fue que Shuri terminó convirtiéndose en Gunko, la misteriosa figura vinculada a los Tenryubito que posee tres personalidades y que actualmente se encuentra congelada en Elbaf. Asimismo, el capítulo podría retomar brevemente la caótica situación en la aldea del oeste con Sanji intentando detener a Zaza para proteger a los niños gigantes.

Datos clave de ONE PIECE capítulo 1184