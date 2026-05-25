Resumen

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Tras revelarse el emotivo pasado de Brook y el misterio de la princesa Shuri, la obra de Eiichiro Oda continúa sin descanso. Conoce la fecha oficial, los horarios por país y qué pasará en la próxima entrega de las aventuras en Elbaf. (Foto: Shueisha)
Tras revelarse el emotivo pasado de Brook y el misterio de la princesa Shuri, la obra de Eiichiro Oda continúa sin descanso. Conoce la fecha oficial, los horarios por país y qué pasará en la próxima entrega de las aventuras en Elbaf. (Foto: Shueisha)
Por Paolo Valdivia

La expectativa por el manga de ONE PIECE está en su punto más alto. Tras las impactantes revelaciones del capítulo 1183, “Buenos días, sirena”, donde fuimos testigos del sorpresivo choque entre Loki e Imu, y del inicio de un nostálgico flashback que nos muestra a un Brook de carne y hueso hace 70 años en el Reino de Esperia, los seguidores de la obra de Eiichiro Oda ya cuentan los días para el estreno del capítulo 1184.

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