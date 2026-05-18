El anime de “ONE PIECE” no da tregua a las emociones. Tras revelar impactantes secretos sobre el Siglo Vacío y el destino de Ohara, el próximo episodio promete romper el corazón de los fanáticos, pero esta vez de felicidad. El capítulo 1163, titulado “Quiero que me felicites - La reunión de Robin y Saul”, traerá de vuelta uno de los lazos más puros y conmovedores de toda la obra de Eiichiro Oda.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber: fecha de estreno, horarios por país y qué esperar de este histórico episodio.

Preview del capítulo 1163 del anime de “ONE PIECE”

¿Cuándo se estrena el capítulo 1163 de “ONE PIECE”?

El episodio 1163 de One Piece se emitirá oficialmente este domingo 24 de mayo de 2026. Los seguidores de la tripulación de los Sombrero de Paja podrán disfrutar del capítulo en simulcast pocas horas después de su transmisión original en la televisión japonesa.

Horarios para ver el capítulo 1163 de “ONE PIECE” en Latinoamérica y España

Para que no te pierdas el estreno ni te comas spoilers en redes sociales, agenda el horario de lanzamiento en tu país a través de la plataforma de Crunchyroll:

México, Costa Rica, El Salvador: 10:30 AM (Domingo 24 de mayo)

10:30 AM (Domingo 24 de mayo) Perú, Colombia, Ecuador: 11:30 AM (Domingo 24 de mayo)

11:30 AM (Domingo 24 de mayo) Chile, Venezuela, República Dominicana: 12:30 PM (Domingo 24 de mayo)

12:30 PM (Domingo 24 de mayo) Argentina, Uruguay: 12:30 PM (Domingo 24 de mayo)

12:30 PM (Domingo 24 de mayo) España: 6:30 PM (Domingo 24 de mayo)

Nota: Dependiendo de tu ubicación geográfica y la plataforma, los subtítulos oficiales en español suelen estar disponibles entre 30 y 45 minutos después de la hora señalada.

¿De qué tratará el episodio “Quiero que me felicites - La reunión de Robin y Saul”?

La trama de este capítulo se centrará en las revelaciones que el Vegapunk original (Stella) le está confiando al grupo de Luffy y, muy especialmente, a Nico Robin. Tras la tragedia de Ohara, la “Niña Demonio” creció creyendo que su gigante y protector amigo, Jaguar D. Saul, había muerto congelado por el vicealmirante Aokiji (Kuzan).

Sin embargo, el destino tenía otros planes. El capítulo 1163 adaptará el emotivo momento en el que se confirma que Saul sobrevivió, rescató los libros sagrados de Ohara y se encuentra oculto en Elbaf, la tierra de los gigantes. La reacción de Robin al enterarse de que su héroe sigue vivo promete ser uno de los momentos cumbres de la animación en el arco de Egghead.

¿Dónde ver el capítulo 1163 de One Piece online y sub español?

La plataforma oficial y legal para ver el capítulo 1163 de “ONE PIECE” es Crunchyroll, que cuenta con los derechos de distribución exclusiva en simulcast para la mayor parte del mundo.

Para verlo el mismo día de estreno es necesario contar con una suscripción Premium (ya sea el plan Fan o Mega Fan). Si eres usuario gratuito, el episodio estará disponible una semana después.