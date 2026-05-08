Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo 1182 del manga de “ONE PIECE” que acaba de salir. La batalla entre Imu y Loki en Elbaph toma un giro sin precedentes.

Capítulo 1182 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Zaza”.

En la portada tenemos la petición de un fan en donde vemos a Fujitora comiendo muy feliz udon mientras los tanukis atrás están felices.

El capítulo sigue con la batalla entre Loki e Imu después de que este último haya aguantado el Thorheim de Loki.

Loki está jadeando y le dice a Ragnir “Su presencia no se ha ido todavía... es demasiado grande como para perderla”.

Imu está clavado en el árbol de Adán pero este se levanta y parece que está sangrando un poquito.

“Nidhogg, pensar que nos hemos conocido de nuevo en este mundo. ¡Maldito traidor!”, grita Imu.

Loki lo detecta y se abalanza contra él mientras Imu lo mira y este se da cuenta de la nieve cae en cada parte por la que Loki avanza.

“¿Nieve? Ah... ya me acuerdo. Cómo pude olvidarlo. ¡La fricción del hielo genera electricidad y siempre ha habido una sincronía increíble entre ustedes dos! ¡Oye RAGNIR, parece que has estado esperando a tu nuevo señor desde entonces jajaja! ¡Cuánta nostalgia me produce eso jajaja!” mientras Ragnir está molesto y se nos hace la presentación oficial.

“El martillo Ragnir, fruta del diablo Risu Risu, Zoan mitológica modelo Ratatoskr”.

Ragnir levanta sus bracitos y dice “¡Rompehielos!”, lanzando una ventisca muy fuerte que cubre a Imu por completo. Loki entiende lo que Ragnir quiere hacer y usa la ventisca a su favor para hacer un ataque llamado “¡Ragna Go Arrow!” abriendo la boca y haciendo que sus rayos traspasen el humo creado por Ragnir para repotenciarse.

Imu está con su aureola que está por encima con los ojos malditos y dice “Maldita sea, vayan allá, Tzitzimitl”, sacando una horda de demonios de forma oscura que empiezan a chocar contra los ataques de Loki y Ragnir generando una explosión brutal por todo Elbaph.

Jewelry Bonney mira desde lejos un poco asustada.

“Carajo, esto es aterrador, nunca vi ataques tan fuertes” dice Bonney mientras Lilith la llama.

Bonney dice que no va a luchar contra esas enormidades pero Lilith le dice que no. “Ahora estás a mi cuidado y no permitiré que luches pero... ¿quién es ese demonio?”.

Lilith y Bonney miran a Sanji que se va recuperando poco a poco.

“Está claro que su rango es superior al de los Caballeros Sagrados... ¡¡pero no es uno de los Gorosei!! Es una organización masiva que ha mantenido su dominio durante 800 años... El antiguo conflicto por el poder ha dejado una oscuridad mucho más profunda de lo que imaginaba. Y en este caso...” comenta Lilith pero es interrumpida porque Sanji se ha levantado de la nada.

“¡¡Oye, Sanji!! No puedes irte con esas heridas”, le grita Bonney pero Sanji le dice que lo perdone pero no puede quedarse sin hacer nada.

Sanji recuerda lo que le dijo Killingham luego de que este fuese atacado por Imu.

“¡¡Jajaja!! ¡Mírate ahora, Sanji! ¡Ni siquiera tuve que intervenir! Me sorprende que sigas vivo, pero...” dice Killingham y Sanji lo interrumpe.

“Adonde vas maldito...” dice Sanji y Killingham responde que va a completar aquello para lo que llegó a Elbaph. “¡Sin duda siento que el poder desborda de mi!” prosigue Killingham mientras sale volando y le hace daño a Sanji.

Sanji preocupado se abalanza a buscarlo a toda velocidad.

“Parece que no han abandonado la idea de secuestrar a los niños. Protegeré Elbaph, “¡¡Es la tierra que Usopp y Luffy respetan!! ¡¡No dejaré que todas nuestras batallas pasadas sean en vano!! ¡¡Y lo más importante, porque es la tierra de las hermosas gigantes!!” grita Sanji mientras deja a Bonney y a Lilith sin palabras jaja.

Nos vamos a la Biblioteca del Búho donde están Nico Robin y Saúl.

“¡No me esperaba la existencia de una puerta trasera que conduce a un pasadizo subterráneo y a una habitación secreta!”, dice Saúl sorprendido y prosigue “Entonces, ¿has protegido todos los libros del fuego... ¡Biblo!” mientras vemos que el Búho está bien.

Robin rebosa de alegría y dice “¡Gracias! Pensé que todo se había quemado”. Saúl también agradece pero le dice que está un poco desconcertado y que ese desconcierto aumenta día a día. “Eres un misterio profundo, Biblo…” mientras el búho lo mira.

Ahora nos vamos al Puerto de las Nubes Marinas, cerca de la Aldea del Oeste.

En la entrada al puerto, el barco que había caído está volando y vemos que hay alguien que lo está levantando.

“Ah ... uno, dos, tres... ¡Arriba!” grita y el barco cae sobre las nubes del puerto una vez más. La persona que lo había lanzado era Sommers con muchísima fuerza ahora.

“Ejem, hola, soy Sommers… o mejor dicho... ¡soy super sommers! He encontrado el barco de los gigantes y lo he traído. Apúrense y traigan a los niños aquí en cinco minutos”, grita el caballero divino.

En la Taberna de la Aldea del Oeste, los gigantes ven la explosión de la batalla entre Loki e Imu.

“¡Miren hacia el bosque, es como si una guerra se estuviera desatando en estos momentos!”, gritan los gigantes.

Chopper ha curado las heridas de todos y los dedos cortados de Gerd.

“Tus dedos fueron cortados con gran precisión y fuerza, se supone que sanarán gradualmente... ¡¡pero la recuperación total tardará varios meses!!”, le dice Chopper y Gerd le agradece y le pide perdón ya que ella debería ser la que cure a los demás pero Chopper le dice “¡Oye no, no te culpes!”.

Los gigantes le agradecen a Chopper porque también curó a las madres heridas tras casi sacrificarse.

Road aparece y tiene un momento divertido con Gerd donde le dice que “¡¡Daría todos sus dedos por ella!!” y Gerd le dice que no quiere pero que después de casi sacrificarse, debe admitir que ha crecido mucho ante sus ojos, lo que hace que Road se aloque demasiado alterándose y gritando que “es demasiado para él” y Gerd le dice “por qué haces esas tonterías justo cuando empieza a respetarlo” jajaja.

Cerca del puerto de la Aldea del Oeste, Zoro está pensando.

“Perdóname, Goldberg, la distancia sería muy larga si la recorriera con mis pasos pequeños”, dice Zoro y Goldberg dice que no hay problema puesto que es el único gigante sin heridas graves y que aparte está agradecido por pelear a su lado en la crisis actual.

Zoro le dice que no hay nada que agradecer. “nuestro capitán cree en el principio de: ‘La tierra de mi amigo es mi tierra’”, prosigue el vicecapitán Mugiwara y Goldberg responde “¡¡Como era de esperar del hombre que se ganó la lealtad y el respeto de Hyogoro!!”.

Zoro mira muy molesto ahora. “Esa llama negra... ¿cómo se convirtió en balas de acero y bombas? Incluso los Caballeros Sagrados han aumentado su fuerza considerablemente. Las cosas tomarán un giro difícil si no acabamos con ellos ahora”.

Volvemos al puerto y a la comunicación entre Sommers y Killingham.

“¡SOMMERS, HE COMETIDO UNA LOCURA! ¡HE CONVOCADO A UN MONSTRUO VERDADERAMENTE ATERRADOR!” grita Killingham y Sommers dice “¡Oye no me digas que tú...!”. Killingham responde “¡Sí, he invocado a mis miedos! Tal vez me emocioné demasiado...”.

Somers revienta en enojo y le dice que es un idiota. “¡Esa cosa también nos aterroriza a nosotros! ¿Estás seguro que puedes controlarla?” a lo que Killingham dice “Probablemente, después de todo es uno de los monstruos de las pesadillas... En fin, ¡¡de nada sirve arrepentirse de lo que he invocado!!”.

Sommers dice que se de prisa y termine la misión, preguntando también por Bonney.

“La vi de camino hacia aquí... parece como si estuviera muerta”, responde Killingham y esto deja a Sommers sorprendido.

“En fin, el cuerpo de Imu-sama no puede permanecer en el exterior para empezar... pero él se está presionando a sí mismo, y eso significa... ¡¡La fuerza que necesita y la fuerza que quiere borrar de inmediato están ambas aquí!! ¡¡Así que no defraudes las esperanzas de Su Majestad!! ¡¡Debemos estar a la altura de sus expectativas!!”, grita Sommers.

Volvemos a la aldea Oeste donde estaban los gigantes heridos junto a las madres.

Una lluvia de proporciones bíblicas cae sobre Elbaph y esta es muchísimo más fuerte que la que Nami hizo con Zeus.

“¿Lluvia? Está cayendo con demasiada fuerza, es torrencial y las gotas duelen mucho al chocar con nosotros”. Un sonido de “Zaaaaaaaaaaaaaaaa” se escucha mientras caen las gotas. “¿Qué está pasando? El agua va a inundar las casas, protejan a los heridos de ella” pero se escucha la voz de Killingham que grita “¡Rápido, secuestren a los niños!” cuando de la nada, en la casa donde estaban los heridos, una mano ENORME aparece para atrapar nuevamente a Colón y a los demás niños gigantes del lugar empujando a las madres heridas y ahogando a otros niños también.

Killingam grita riéndose burlonamente.

“Nacimos y crecimos en una tierra por encima de las nubes.... Por eso, el agua que cae del cielo es una de nuestras peores pesadillas. Y como solían contarnos.... Los mitos e historias de la Tribu de los D. y Nika.... También hemos oído hablar de un monstruo en el inframundo que derrama agua sobre las cabezas de la gente.... ¡¡Que no es otra que la Gobernante de la Lluvia!!”.

Unas campanas comienzan a sonar a un ritmo que más que dar alegría da temor, gigantofobia, mientras la lluvia se hace mucho más fuerte y Killingham grita.

“¡¡Aparece con el ritmo de la danza de la lluvia!! ¡¡'Zaza’!!”, haciéndonos la presentación oficial de la que es LA DIOSA DE LA LLUVIA llevándose la vida de muchos gigantes que estaban en el lugar que son arrastrados por una corriente de agua que cae sin parar.

Zaza es extremadamente enorme y ella aparece con cuatro brazos, un velo que le cubre el rostro a excepción de sus ojos, un sombrero rodeado e joyas. Una túnica y la aureloa es también blanco transparente.

“¡¡Sálvennos!!”, “¡¡Se ha llevado a los niños!! Me estoy ahogando, ya no puedo respirar, ayúdennos por favor” gritan los gigantes y los niños mientras Zaza los tiene en sus manos.

“¡Jajajaja me los llevaré a todos!” grita Killingham y Sommers dice “¡Excelente! Ya estoy listo para zarpar”.

Zoro se para sobre Goldberg y dice “¡Carajo, algo pasa en la aldea!” mientras mira que algo está llegando y es Sanji que está avanzando a toda velocidad, finalizando el capítulo 1182 del manga de “ONE PIECE” con el cruce de palabras entre Zoro y Sanji.

“¡Oye carajo, resiste y lucha en serio!” grita Zoro y Sanji responde diciendo “¡Aprende la lección, pedazo de escoria!” mientras se escucha de fondo “¡Por favor, salven a Elbaph!”.

La próxima semana no habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1182 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

De acuerdo con el calendario oficial de la plataforma Manga Plus, el capítulo 1182 de “ONE PIECE” estará disponible este domingo 10 de mayo. Esta fecha marca el regreso de la serie a su ritmo habitual de publicación después de las recientes pausas programadas en la revista Weekly Shonen Jump.

Al ser un estreno simultáneo con Japón, la plataforma de Shueisha permitirá leer el capítulo con traducción oficial al español y al inglés, garantizando la mejor calidad de imagen y una traducción fiel a los diálogos originales de Oda.

Horarios confirmados para leer el manga en Latinoamérica y España

Para evitar los “spoilers” en redes sociales, es fundamental conocer la hora exacta en la que se habilitará el contenido. En la mayoría de los países de habla hispana, el estreno ocurrirá en la mañana o tarde del domingo:

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM México, Costa Rica y Guatemala: 9:00 AM

9:00 AM Chile, Bolivia y Paraguay: 11:00 AM

11:00 AM Argentina y Uruguay: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM (Península)

Cómo leer el manga de “ONE PIECE” de forma legal y gratuita

La mejor opción para seguir la historia de Luffy y los Sombrero de Paja es a través de Manga Plus, el sitio web y aplicación oficial de Shueisha. Los beneficios de usar esta plataforma incluyen:

Gratuidad: Los tres últimos capítulos publicados siempre están disponibles sin costo. Legalidad: Apoyas directamente al autor y a la industria del manga. Simultaneidad: Accedes al contenido al mismo tiempo que los lectores en Japón, evitando filtraciones de baja calidad.

¿Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”?

El capítulo comienza con un vistazo nostálgico a través de un flashback de hace 14 años, donde se revela un momento desgarrador en la realeza de Elbaph. El antiguo rey Harald, autoproclamándose el peor monarca de la historia, incita a su hijo Loki a tomar el trono por la fuerza. De regreso al presente, un Loki enfurecido encara a Imu, reclamándole que su padre murió prematuramente a los 144 años —apenas la mitad de la vida de un gigante— y acusándolo de haber sido el verdadero titiritero detrás de su muerte.

La batalla física estalla cuando Loki invoca una tormenta de nubes negras y rayos que cargan su martillo, Ragnir, con una electricidad descomunal. El príncipe de los gigantes lanza un ataque devastador llamado “Ragna Izuchi”, pero Imu convoca al Omen, una entidad de llamas oscuras que actúa como una guardia demoníaca, bloqueando el impacto y generando una explosión que alcanza incluso a los Mugiwaras. Ante el asombro de Loki por la resistencia de estas “llamas negras”, Imu revela que el Omen es su propio “Poder Militar”, transformando su cuerpo y manifestando una espada de proporciones épicas denominada “Némesis: Espada del Castigo Divino”, con la cual logra atravesar el pecho del gigante.

Mientras Loki agoniza, Imu intenta seducirlo con una retórica oscura sobre la dominación, ofreciéndole el poder de un Dios a través de un contrato nacido de la corrupción y el interés mutuo. A pesar de la gravedad de sus heridas y de la “tentación del diablo”, Loki rechaza la oferta, reafirmando con su voluntad inquebrantable que no será controlado por nadie. En respuesta, Imu libera una ráfaga de Haki del Conquistador tan extrema que hace temblar toda la isla y llega a afectar a Luffy, quien, en otro punto de Elbaph, devora carne a una velocidad frenética para recuperar fuerzas ante la presión insoportable de este nuevo enemigo.

En el clímax del encuentro, Loki aprovecha un instante de distracción de Imu para transformarse en Nidhogg, el dragón gigante de la leyenda nórdica, y lanza un rugido de energía bíblica directamente hacia el Árbol de Adán. Sin embargo, el ataque resulta inútil, ya que Imu emerge completamente ileso tras su escudo de llamas negras. El capítulo cierra con una sonrisa inquietante de Imu y una frase que deja más preguntas que respuestas: “Así que has regresado...”, sugiriendo que la batalla por el destino del mundo apenas está comenzando.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

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