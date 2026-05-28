Ya tenemos todo el capítulo 1184 del manga de “ONE PIECE”. Mientras la batalla de Elbaph contra Imu y los Caballeros Divinos se da, un flashback asoma su vista. Aquí conocemos un poco más del pasado de Brook. Esto es todo lo que pasó.

Capítulo 1184 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Si todos mueren, no quedará nada más que huesos”.

En la portada Brook sufre una descarga eléctrica tras ser picado por una medusa eléctrica mientras nadaba en el mar.

El capítulo inicia con el narrador contando “Cuando la princesa del Reino de Esperia alcanzó los catorce años de edad... y tras escuchar sobre su cautivadora belleza... Príncipes de 5 países vecinos se presentaron para pedir su mano en matrimonio” mientras vemos a Gunko levantando su espada y derrotando a varios hombres.

“¡No tengo ningún interés en los hombres débiles! ¡¡Ni en los hombres que no entienden de música!!” grita.

Tras esto, ella va con Brook y este le dice “Por ahí escuché que la princesa Shuri ha derrotado por completo a los príncipes” y ella le responde “¡Eso es correcto! ♡ A ti te gustan las mujeres fuertes, ¿verdad, Brook?”, a lo que Shuri responde diciendo que se ha vuelto más fuerte y que crecerá más adelante.

Brook tiene 27 años y cuando ve a una mujer guapa, este va corriendo y le dice “Oh, hermosa y encantadora señorita... ¿Podría ser tan amable de mostrarme sus bragas? ♡” mientras Shuri le lanza su espada a la cabeza y le dice “¡¿Oye?! ¡Te estás comportando exactamente como mi padre!”.

Brook se sienta y comienza a cantar para Shuri que también se ríe y canta junto a él “Las vacas~~ las ranas, los esclavos y los reyes al final, son simples huesos Y así es el final Yohoho”, canta Brook.

“¡Ahahha! Me gustan mucho tus canciones, Brook. Incluso Su Majestad el Rey dijo eso. A ti te agrada mi padre, ¿no es así? Y mi madre también...”, dice Shuri y él responde “Sí, porque él ha sido una gran influencia y una bendición para mí. Si no hubiera conocido a tu padre...¡¡...ahora mismo sería un simple esqueleto~~♪ Yuhohoho!!”.

Nos vamos a un Brook de 11 años encerrado mirando cómo los niños tocan los instrumentos.

“Qué hermoso es esto... Es una escuela... con instrumentos musicales de verdad. “¡Oh, qué sonido tan dulce y hermoso!” mientras vemos también cómo un guardia estaba persiguiendo a Brook.

“¡¡Ese vagabundo asqueroso está espiando otra vez!!”, grita el Guardia mientras Brook dice “¡¡Waaah!! ¡¡Lo siento!!”.

“¡Lárgate! ¡¡Estás asustando a los estudiantes aquí!!” grita el guardia mientras las personas del lugar le dicen que es un asco, que emite un olor nauseabúndo y que es una deshonra para el pueblo.

En el vertedero de basura del pueblo, Brook comienza a cantar “Oh no~ ♪ Oh, qué lástima~~ ♪ Algún día tocaré música~~ música de verdad ♪ Mi padre, mi madre y mi hermano pequeño también se mueren de hambre y muerden cualquier cosa~~ ♪ Me pregunto por qué sigo vivo en primer lugar~~? ♪ Comiendo ranas con avidez para mantenerme fuerte~~ ♪ ¡Todo esto es culpa del Rey! ♪ ¡Que cambien al Rey! ♪”.

De la nada alguien aparece “Qué letra tan terrible para una canción... ¿Fuiste tú quien la compuso? Eso es un violín” dice la persona. “¡Lo hice yo mismo con una botella y un poco de alambre! ¿A que no produce un sonido hermoso?” responde Brook. “Ya veo. Tocar música está muy bien después de todo” dice la persona.

“Ya te he visto venir por aquí antes, anciano... ¿Te gustan mis melodías?” dice Brook y la persona responde “Ahaja, tal vez sea así. ¡Pero no tengo edad para que me llames anciano, todavía tengo 21 años!”

“¡¿Eh?! ¡¡Tu rostro parece el de alguien muy avanzado en edad!! ¡¡Yohohohoho!! ¡¡Parece que has sufrido mucho y pasado por muchas dificultades en tu vida!!”, prosigue Brook y la persona responde “Tu risa es realmente extraña”. “Yohohoho, ¡entonces te llamaré mi hermano mayor!”, grita Brook.

“¡Para celebrar nuestra amistad, hoy te prepararé un banquete, hermano! ¡Hoy he cazado algunos saltamontes y ranas!” dice Brook mientras vemos una sopita caliente.

“¡¡El ingrediente secreto es el polvo de curry!! ¡¡Lo robé de los barcos de la Marina que vienen aquí de vez en cuando!! Si añades este polvo, ¡todo sabe exactamente a curry! Ya no es un ingrediente secreto, ¿verdad? ¡¡Yohohohoho!!” prosigue.

LA persona mira triste mientras recuerda las riquezas que él come en comparación de lo que come Brook.

“La sopa de hoy está hecha de oreja de mar... La sopa de hoy está hecha de oreja de mar extraída de las costas de la península de Yuro… Además de carne de res de primera calidad, con una clasificación excelente de A6...¡Príncipe! Ella es la hija del director del Grupo Financiero Safran...Se ha graduado con el primer puesto en la Academia Inva...”.

“¿Qué te pasa, hermano? ¿Acaso estás tan feliz que se te saltan las lágrimas?” dice Brook mientras la persona solo le dice que está cansado pero feliz. Este prueba la comida y un dolor inmenso llega por el sabor.

“¡Yohohoho! ¿Acaso la comida está tan deliciosa que estás temblando? ¡¿No es así?! ¡¡Me alegra mucho que te haya gustado!! ¡Está bien, cantaré para ti, hermano!”, grita Brook y la persona le ofrece dinero a lo que Brook le dice “¡¿Eh?! ¿Dinero? ¡No es necesario, no hace falta en absoluto! ¡¡Hermano!! Todos pasamos por circunstancias difíciles y penurias compartidas, ¿verdad?!” mientras la persona y Brook comparten momentos felices.

Un día en el puerto de Chilo, vemo sque hay personas atrapadas por la Marina.

“¡¡Lleven los instrumentos musicales al barco comercial~!!” gritan mientras gotas de sangre caen y vemos que Brook está amarrado y ha sido masacrado del rostro.

“Yo no sé nada, esto es un malentendido, lo juro” dice Brook. “¡Mentiroso! Tú eres un contrabandista, ¿no es así? ¡¿Dónde está el polvo que te dijeron que transportaras con la banda?! ¡¡¿Dónde lo escondiste?!!”, gritan los marinos.

“¡¡Hemos pagado una enorme cantidad de dinero basándonos en la información que decía que tú lo poseías!! ¡¡¿Y qué es esto?!!! ¡¡No es más que simple polvo de curry!!”, gritan mientras Brook solo canta “Las vacas~, las ranas, los esclavos, y los reyes~ ♪ Todos ellos cuando mueren se convierten en simples huesos”.

La persona llega molesta y le dice que no cante pero Brook ensangrentado dice “Es solo por un momento, mientras cante... la muerte... terminará... Adiós, perro callejero... adiós, mi hermano mayor...”.

“De todos modos, ya ha visto nuestros rostros ¡¡Matemos a este chico y luego vayamos a por la banda!!”, gritan los marinos.

Brook reacciona ante la llegada del príncipe que agradece de que todavía esté vivo y que no sabía qué habría hecho si hubiese muerto. Los marinos le dicen al príncipe que deje sus sentimientos personales de lado y que los marinos tienen respaldo del Gobierno Mundial.

“Si el Gobierno va a proteger algo como esto... ¡¡Entonces el mundo ha llegado a su fin, Kandel!!”, grita molesto. “Yo seré tu espada oculta... ¡¡Te acompañaré hasta el final!!” grita Candel.

Los marinos se molestan y un soldado aparece para decirle que de un paso al costado para que sean ellos los que ataquen. el príncipe se molesta y dice “no me jodan, yo mismo acabaré con ellos!!! ¡¡Estos miserables hicieron pasar a mi amigo por este sufrimiento!! ¡¡¡Les haré probar el mismo dolor!!! ¡¡¡No son más que escoria!!!” mientras se plantan para atacar.

“¡Señor Luvin, hemos capturado al otro bando del trato de la familia Moroot, ¡¿y también confiscamos las verdaderas mercancías prohibidas y al verdadero contrabandista?!”, gritan los soldados.

Brook está fascinado por cómo atacan como espadachines y en la ciudad todos están enamorados de verlos pelear así.

En el palacio de Esperia, Brook despierta vendado y tratado de sus heridas.

“¡¡¿Has despertado, Brook?!! No estoy enfadada contigo...”, dice una voz mientras vemos a la Reina Candel.

El príncipe corre en ayuda de Brook y Candel le dice “¡Príncipe Luvin! Solo queremos que te des cuenta y tengas en cuenta tu posición y tu cargo...”. “Así que después de todo eras un príncipe, hermano...”, dice Brook y Luvin responde “Lo siento, no era mi intención engañarte... Pero el tiempo que pasé contigo fue sumamente divertido... ¡¡Y además de eso, ni se te ocurra contarle a nadie que robaste el polvo de curry!!”

Candel le habla sobre las veces que Luvin se desaparecía junto a Brook

“¡Quién habría imaginado que pasabas el tiempo y jugabas con un amigo tan agradable como este!” mientras le toca la carita a Brook y este estalla en amor.

Brook grita de dolor y alegría y Candel solamente se ríe.

“¡Otórguenle una habitación privada en los cuarteles, y denle instrumentos musicales de verdad que estén a la altura de su talento! ¡¡Y hagan que asista a la escuela de inmediato!! ¡¡Una nueva estrella de verdad nacerá aquí, en el Reino de Isperia!!”, grita el príncipe.

¡¡¡Me agrada muchísimo este chico!!! Y de ahora en adelante... ¡¡¡La vida dentro del palacio se volverá divertida, alegre y llena de música!!!“, prosigue finalizando el capítulo 1184 de ONE PIECE mientras Brook se voltea sorprendido y llorando porque por primera vez siente la calidez y el amor.

La próxima semana no habrá manga.

¿Cuándo sale el capítulo 1184 de ONE PIECE? Fecha confirmada

El capítulo 1184 del manga de ONE PIECE se publicará oficialmente este domingo 31 de mayo de 2026. La plataforma oficial de Shueisha, Manga Plus, habilitará la lectura del capítulo de manera completamente gratuita y con traducción oficial al español.

Como es habitual en la dinámica de lanzamientos de la Weekly Shonen Jump, los primeros spoilers, pistas e imágenes filtradas del capítulo comenzarán a circular en redes sociales entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

Horarios para leer el manga 1184 de ONE PIECE en español

La publicación en Manga Plus se realiza en simultáneo a nivel mundial. A continuación, te dejamos los horarios correspondientes para los principales países de Latinoamérica y España:

Perú: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Colombia: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. Chile: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina: 12:00 p. m.

12:00 p. m. España: 5:00 p. m.

¿Qué esperar del capítulo 1184 de ONE PIECE?

El capítulo anterior cerró con el narrador advirtiendo que, hace siete décadas, el musical país de Esperia vivía en absoluta paz. Por ello, se espera que el capítulo 1184 profundice en la tragedia que destruyó este reino y revele el gran misterio en torno a Shuri, la pequeña princesa con heterocromía que Brook tanto apreciaba.

Los fanáticos esperan descubrir cómo fue que Shuri terminó convirtiéndose en Gunko, la misteriosa figura vinculada a los Tenryubito que posee tres personalidades y que actualmente se encuentra congelada en Elbaf. Asimismo, el capítulo podría retomar brevemente la caótica situación en la aldea del oeste con Sanji intentando detener a Zaza para proteger a los niños gigantes.

Ficha técnica