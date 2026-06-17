Resumen

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Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Venezuela at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires on September 4, 2025. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Paolo Valdivia

La marca un hito histórico en el deporte rey. Por primera vez, el torneo cuenta con la participación de 48 selecciones y se celebra de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Con un total de 104 partidos programados, los fanáticos del fútbol ya se preparan para un mes lleno de emociones ininterrumpidas. Aquí te vamos a contar cuál es el fixture oficial con todos los partidos de la cita mundialista.

Calendario de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 | Imagen: Valentin RAKOVSKY / AFP
Calendario de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 | Imagen: Valentin RAKOVSKY / AFP

Fixture oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Jueves, 11 de junio 2026 (Inauguracón)

Viernes, 12 de junio 2026

Sábado, 13 de junio 2026

  • Partido 5 (Grupo B): Catar vs. Suiza — Estadio Bahía de San Francisco
  • Partido 6 (Grupo C): Brasil vs. Marruecos — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 7 (Grupo C): Haití vs. Escocia — Estadio Boston
  • Partido 8 (Grupo D): Australia vs. Turquía — Estadio BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

  • Partido 9 (Grupo E): Alemania vs. Curazao — Estadio Houston
  • Partido 10 (Grupo F): Países Bajos vs. Japón — Estadio Dallas
  • Partido 11 (Grupo E): Costa de Marfil vs. Ecuador — Estadio Filadelfia
  • Partido 12 (Grupo F): Suecia vs. Túnez — Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

  • Partido 13 (Grupo H): España vs. Cabo Verde — Estadio Atlanta
  • Partido 14 (Grupo G): Bélgica vs. Egipto — Estadio Seattle
  • Partido 15 (Grupo H): Arabia Saudí vs. Uruguay — Estadio Miami
  • Partido 16 (Grupo G): RI de Irán vs. Nueva Zelanda — Estadio Los Ángeles

Martes, 16 de junio 2026

  • Partido 17 (Grupo I): Francia vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 18 (Grupo I): Irak vs. Noruega — Estadio Boston
  • Partido 19 (Grupo J): Argentina vs. Argelia — Estadio Kansas City
  • Partido 20 (Grupo J): Austria vs. Jordania — Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles, 17 de junio 2026

  • Partido 21 (Grupo K): Portugal vs. RD Congo — Estadio Houston
  • Partido 22 (Grupo L): Inglaterra vs. Croacia — Estadio Dallas
  • Partido 23 (Grupo L): Ghana vs. Panamá — Estadio Toronto
  • Partido 24 (Grupo K): Uzbekistán vs. Colombia — Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

  • Partido 25 (Grupo A): República Checa vs. Sudáfrica — Estadio Atlanta
  • Partido 26 (Grupo B): Suiza vs. Bosnia y Herzegovina — Estadio Los Ángeles
  • Partido 27 (Grupo B): Canadá vs. Catar — Estadio BC Place Vancouver
  • Partido 28 (Grupo A): México vs. República de Corea — Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

  • Partido 29 (Grupo D): Estados Unidos vs. Australia — Estadio Seattle
  • Partido 30 (Grupo C): Escocia vs. Marruecos — Estadio Boston
  • Partido 31 (Grupo C): Brasil vs. Haití — Estadio Filadelfia
  • Partido 32 (Grupo D): Turquía vs. Paraguay — Estadio Bahía de San Francisco

Sábado, 20 de junio 2026

  • Partido 33 (Grupo F): Países Bajos vs. Suecia — Estadio Houston
  • Partido 34 (Grupo E): Alemania vs. Costa de Marfil — Estadio Toronto
  • Partido 35 (Grupo E): Ecuador vs. Curazao — Estadio Kansas City
  • Partido 36 (Grupo F): Túnez vs. Japón — Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

  • Partido 37 (Grupo H): España vs. Arabia Saudí — Estadio Atlanta
  • Partido 38 (Grupo G): Bélgica vs. Irán — Estadio Los Ángeles
  • Partido 39 (Grupo H): Uruguay vs. Cabo Verde — Estadio Miami
  • Partido 40 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Egipto — Estadio BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

  • Partido 41 (Grupo J): Argentina vs. Austria — Estadio Dallas
  • Partido 42 (Grupo I): Francia vs. Irak — Estadio Filadelfia
  • Partido 43 (Grupo I): Noruega vs. Senegal — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 44 (Grupo J): Jordania vs. Argelia — Estadio Bahía de San Francisco Bay

Martes, 23 de junio 2026

  • Partido 45 (Grupo K): Portugal vs. Uzbekistán — Estadio Houston
  • Partido 46 (Grupo L): Inglaterra vs. Ghana — Estadio Boston
  • Partido 47 (Grupo L): Panamá vs. Croacia — Estadio Toronto
  • Partido 48 (Grupo K): Colombia vs. RD Congo — Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

  • Partido 49 (Grupo B): Suiza vs. Canadá — Estadio BC Place Vancouver
  • Partido 50 (Grupo B): Bosnia y Herzegovina vs. Catar — Estadio Seattle
  • Partido 51 (Grupo C): Escocia vs. Brasil — Estadio Miami
  • Partido 52 (Grupo C): Marruecos vs. Haití — Estadio Atlanta
  • Partido 53 (Grupo A): República Checa vs. México — Estadio Ciudad de México
  • Partido 54 (Grupo A): Sudáfrica vs. República de Corea — Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

  • Partido 55 (Grupo E): Curazao vs. Costa de Marfil — Estadio Filadelfia
  • Partido 56 (Grupo E): Ecuador vs. Alemania — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 57 (Grupo F): Japón vs. Suecia — Estadio Dallas
  • Partido 58 (Grupo F): Túnez vs. Países Bajos — Estadio Kansas City
  • Partido 59 (Grupo D): Turquía vs. Estados Unidos — Estadio Los Ángeles
  • Partido 60 (Grupo D): Paraguay vs. Australia — Estadio Bahía de San Francisco

Viernes, 26 de junio 2026

  • Partido 61 (Grupo I): Noruega vs. Francia — Estadio Boston
  • Partido 62 (Grupo I): Senegal vs. Irak — Estadio Toronto
  • Partido 63 (Grupo H): Cabo Verde vs. Arabia Saudí — Estadio Houston
  • Partido 64 (Grupo H): Uruguay vs. España — Estadio Guadalajara
  • Partido 65 (Grupo G): Egipto vs. Irán — Estadio Seattle
  • Partido 66 (Grupo G): Nueva Zelanda vs. Bélgica — Estadio BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio 2026

  • Partido 67 (Grupo L): Panamá vs. Inglaterra — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 68 (Grupo L): Croacia vs. Ghana — Estadio Filadelfia
  • Partido 69 (Grupo K): Colombia vs. Portugal — Estadio Miami
  • Partido 70 (Grupo K): RD Congo vs. Uzbekistán — Estadio Atlanta
  • Partido 71 (Grupo J): Argelia vs. Austria — Estadio Kansas City
  • Partido 72 (Grupo J): Jordania vs. Argentina — Estadio Dallas

Domingo, 28 de junio 2026

  • Partido 73 (2º Grupo A vs. 2º Grupo B) — Estadio Los Ángeles

Lunes, 29 de junio 2026

  • Partido 74 (1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F) — Estadio Boston
  • Partido 75 (1º Grupo F vs. 2º Grupo C) — Estadio Monterrey
  • Partido 76 (1º Grupo C vs. 2º Grupo F) — Estadio Houston

Martes, 30 de junio 2026

  • Partido 77 (1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 78 (2º Grupo E vs. 2º Grupo I) — Estadio Dallas
  • Partido 79 (1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I) — Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

  • Partido 80 (1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K) — Estadio Atlanta
  • Partido 81 (1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J) — Estadio Bahía de San Francisco
  • Partido 82 (1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J) — Estadio Seattle

Jueves, 2 de julio 2026

  • Partido 83 (2º Grupo K vs. 2º Grupo L) — Estadio Toronto
  • Partido 84 (1º Grupo H vs. 2º Grupo J) — Estadio Los Ángeles
  • Partido 85 (1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J) — Estadio BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

  • Partido 86 (1º Grupo J vs. 2º Grupo H) — Estadio Miami
  • Partido 87 (1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L) — Estadio Kansas City
  • Partido 88 (2º Grupo D vs. 2º Grupo G) — Estadio Dallas

Sábado, 4 de julio 2026

  • Partido 89 (Ganador P74 vs. Ganador P77) — Estadio Filadelfia
  • Partido 90 (Ganador P73 vs. Ganador P75) — Estadio Houston

Domingo, 5 de julio 2026

  • Partido 91 (Ganador P76 vs. Ganador P78) — Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • Partido 92 (Ganador P79 vs. Ganador P80) — Estadio Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

  • Partido 93 (Ganador P83 vs. Ganador P84) — Estadio Dallas
  • Partido 94 (Ganador P81 vs. Ganador P82) — Estadio Seattle

Martes, 7 de julio 2026

  • Partido 95 (Ganador P86 vs. Ganador P88) — Estadio Atlanta
  • Partido 96 (Ganador P85 vs. Ganador P87) — Estadio BC Place Vancouver

Jueves, 9 de julio 2026

  • Partido 97 (Ganador P89 vs. Ganador P90) — Estadio Boston

Viernes, 10 de julio 2026

  • Partido 98 (Ganador P93 vs. Ganador P94) — Estadio Los Ángeles

Sábado, 11 de julio 2026

  • Partido 99 (Ganador P91 vs. Ganador P92) — Estadio Miami
  • Partido 100 (Ganador P95 vs. Ganador P96) — Estadio Kansas City

Martes, 14 de julio 2026

  • Partido 101 (Ganador P97 vs. Ganador P98) — Estadio Dallas

Miércoles, 15 de julio 2026

  • Partido 102 (Ganador P99 vs. Ganador P100) — Estadio Atlanta

Sábado, 18 de julio 2026

  • Partido 103 (Perdedor P101 vs. Perdedor P102) — Estadio Miami

Domingo, 19 de julio 2026

  • Partido 104 (Ganador P101 vs. Ganador P102) — Estadio Nueva York Nueva Jersey

Fechas clave del Mundial 2026: ¿Cuándo empieza y cuándo es la final?

El calendario de la Copa del Mundo está diseñado para mantener la máxima competitividad a lo largo de 39 días de competencia intensa:

  • Partido inaugural: 11 de junio de 2026 en el emblemático Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).
  • Fase de grupos: Del 11 al 27 de junio de 2026.
  • Ronda de 32 (Dieciseisavos de final): Del 28 de junio al 3 de julio de 2026.
  • Octavos de final: Del 4 al 7 de julio de 2026.
  • Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio de 2026.
  • Semifinales: 14 y 15 de julio de 2026.
  • Tercer puesto: 18 de julio de 2026 en Miami.
  • Gran Final: 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York / Nueva Jersey).

Sedes y estadios donde se jugará la Copa del Mundo 2026

Los 104 encuentros de la justa mundialista se distribuirán en 16 espectaculares estadios de los tres países norteamericanos:

Estados Unidos (11 sedes)

  • Boston (Gillette Stadium)
  • Dallas (AT&T Stadium)
  • Houston (NRG Stadium)
  • Kansas City (Arrowhead Stadium)
  • Los Ángeles (SoFi Stadium)
  • Miami (Hard Rock Stadium)
  • Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)
  • Filadelfia (Lincoln Financial Field)
  • San Francisco (Levi’s Stadium)
  • Seattle (Lumen Field)
  • Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

México (3 sedes)

  • Ciudad de México (Estadio Azteca)
  • Guadalajara (Estadio Akron)
  • Monterrey (Estadio BBVA)

Canadá (2 sedes)

  • Vancouver (BC Place)
  • Toronto (BMO Field)
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