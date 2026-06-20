Horóscopo de HOY, sábado 20 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: estarán las condiciones óptimas para iniciar el emprendimiento más deseado. Amor: un encuentro fortuito resultará de maravillas y un romance tomará forma.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tendrá todo lo que ha soñado pero habrá gente que lo resistirá. Amor: las dulces vivencias crecerán porque los sentimientos ocupan el romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su actividad será elogiada por gente que casi nunca se expresa en ese sentido. Amor: aunque le altere los nervios será positivo ir a una cita en la que se divertirá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para comprar o vender en el negocio. Hallará precios competitivos. Amor: un acercamiento de su pareja disipará cierta congoja y finalmente podrá sonreír.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará para advertir que un proyecto posee fallas casi indetectables. Amor: a pesar de la rutina, los indicios sugieren que una cita romántica se concretará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una meta parecerá lejana pero pedirá ayuda al entorno y todo cambiará. Amor: admitirá un error y eso en la pareja será el bálsamo que alivia las tensiones.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se pondrá al frente para arreglar el desorden y llega una oportunidad. Amor: tomará una iniciativa que dejará a su pareja sin habla y la calidez crecerá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento ideal para cobrar dinero adeudado y será con éxito. Amor: olvidar fechas importantes en la relación podría ser motivo de recriminaciones.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas crecen y generan una cooperación pocas veces vistas. Amor: las cosas en la pareja estarán bien pero por algo tonto, la armonía podría estallar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: las complicaciones serán superadas por su infatigable tenacidad. Amor: querrá criticar actitudes de su pareja pero podría no irle bien, habrá que dialogar.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su liderazgo recibirá elogios de colegas y gente influyente. Alcanzará las metas. Amor: superará un muro de indiferencia para descubrir a una bella persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que ha dejado de lado ahora se vuelve indispensable. Amor: superará momentos de desencuentro y malentendidos; algo nuevo surgirá.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INCONSTANTE PERO ENCANTADORA EN LO SOCIAL. AMA REUNIRSE CON SUS AMIGOS.