El próximo mes llegará a Lima como una de las principales figuras del World Chess Marathon 2026, evento que buscará batir el récord mundial de la partida de ajedrez ininterrumpida más larga de la historia. “Tengo muchas ganas de conocer Perú. Sé que es un país muy lindo y tengo muy buenas expectativas”, comenta vía Zoom desde España, donde reside junto a sus padres desde hace algunos años. Como parte de su visita, disputará además una exhibición frente al gran maestro venezolano José Martínez Alcántara, considerado uno de los mejores especialistas del mundo en partidas rápidas. Será su primer viaje al Perú, aunque el país no le resulta del todo desconocido.

Durante una etapa clave de su formación, Faustino trabajó con Jorge Cori, el gran maestro peruano que durante años fue uno de los referentes del ajedrez latinoamericano. “Jorge me ayudó mucho. Entrené bastante tiempo con él y mejoré muchísimo como jugador”, afirma. La experiencia le permitió conocer más de cerca la escuela peruana de ajedrez y reforzó un vínculo que ahora tendrá un nuevo capítulo con su llegada a Lima.

JAQUE AL DESTINO

Antes de convertirse en una de las grandes promesas del ajedrez mundial, Faustino cuenta que su vida giraba alrededor del fútbol. Durante la pandemia, mientras millones de familias permanecían encerradas en casa, pasaba horas jugando con una pelota dentro del departamento familiar. El ruido terminó complicando las jornadas laborales de sus padres y la solución llegó de manera inesperada. “Mi mamá le pidió a mi papá que me enseñara ajedrez porque yo los desconcentraba jugando con la pelota”, recuerda entre risas.

Al principio, el juego le pareció poco atractivo. Sin embargo, a medida que aprendía y empezaba a ganar partidas, el tablero comenzó a revelarle un universo completamente nuevo. Cuatro o cinco meses después ya estaba completamente atrapado.

Radicado en España junto a su familia, Faustino compite regularmente en torneos internacionales frente a algunos de los mejores jugadores del mundo. / ALESSIA MACCIONI

A partir de entonces, todo ocurrió a una velocidad inusual. Los torneos llegaron uno tras otro, los resultados comenzaron a multiplicarse y las expectativas crecieron junto con su nivel. Uno de los momentos decisivos ocurrió en 2023, cuando consiguió su primera norma de maestro internacional en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina. “Ahí sentí que ya me iba a dedicar seriamente al ajedrez”, afirma.

Hoy su rutina está lejos de la imagen romántica del niño genio que simplemente se sienta frente al tablero y gana. Faustino estudia por las mañanas y dedica buena parte de las tardes al entrenamiento. Entre cinco y siete horas diarias de preparación que incluyen análisis, aperturas, estudio de posiciones y trabajo junto a entrenadores. La disciplina, asegura, es tan importante como el talento. “Con talento solo no vas a llegar a ningún lado. A ese talento hay que darle mucho trabajo”.

Considerado una de las joyas del deporte-ciencia, el argentino se ha ganado un lugar entre las figuras jóvenes más seguidas del circuito internacional. / RAMON VAN FLYMEN

Su futuro asoma lleno de objetivos. Quiere convertirse en el número uno de Argentina, superar los 2600 puntos Elo y consolidarse entre la élite mundial del deporte-ciencia. Más adelante aparece una meta todavía más ambiciosa: convertirse en campeón del mundo. Pero, por encima de cualquier ranking o título, hay algo que no está dispuesto a perder. “Si no me divirtiera, no estaría jugando”, sostiene.

Y aunque el ajedrez ocupa casi todos sus días, hay una pasión que nunca desapareció: el fútbol. Es hincha de Vélez Sarsfield, sigue cada partido de la selección argentina y acompaña, por supuesto, cada paso de Lionel Messi. Cuando habla del Mundial, la voz del prodigio del tablero se transforma por unos segundos en la de cualquier hincha argentino. “Espero que Argentina vuelva a campeonar”, concluye. //

Maratón para la historia

Del 25 al 28 de junio, el Hotel Sheraton Lima será escenario del World Chess Marathon 2026, un evento sin precedentes en América que buscará inscribir su nombre en los Récord Guinness con una maratón de 67 horas ininterrumpidas de ajedrez. La iniciativa reunirá a destacados exponentes del deporte-ciencia y convertirá a la capital peruana en el epicentro del ajedrez mundial durante cuatro días.