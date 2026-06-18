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A los 13 años, Faustino Oro ya es una de las mayores promesas del ajedrez mundial y uno de los grandes talentos surgidos en la última década.
A los 13 años, Faustino Oro ya es una de las mayores promesas del ajedrez mundial y uno de los grandes talentos surgidos en la última década.
/ ALESSIA MACCIONI
Por Jorge Chávez Noriega

Con apenas 13 años, Faustino Oro se ha convertido en una de las mayores apariciones del ajedrez mundial en las últimas décadas. Ha derrotado al legendario Magnus Carlsen en partidas online, consiguió el título de gran maestro a una edad en la que la mayoría de chicos recién empiezan la secundaria y hoy es considerado una de las grandes promesas de este deporte. No por nada lo llaman “el Messi del ajedrez”, un apodo que él recibe con una sonrisa inevitable. “Me encanta que me digan así porque Messi es mi ídolo”, admite.

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