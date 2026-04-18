El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maria Fe Delgado, más conocida en redes sociales como Mafe sin R, conductora de “Somos lo que Somos”, programa del canal de Streaming de Zaca TV al lado de Gia Meir, Andrea Noriega y Giacomo y Doménico Benavides.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Salud y plata para los que amo y para mí.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La incomodidad social.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Me subestimo muchas veces.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que mi madre no esté conmigo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No tener extravagancia.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Ser egocéntricos.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Tengo hambre (risas).

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Bailar la canción “Bailen rochas y chetas” al lado de Zumba.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando mi abuela me pregunta mi orientación sexual.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En la casa de retiro de mi “cole” cantando con todos en la fogata.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

All in a bitcoin (Todo en un bitcoin).

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Las cartas de mis seres queridos.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La bondad y la autenticidad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Charles Chaplin.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Me gustaría morir salvando a alguien.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

⁠Sería Jennifer Lawrence.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar todos los instrumentos increíblemente.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

El del diario de greg.(Jeff Kinney).

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Comer con mi enamorada.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Toda persona machista, homofóbica, clasista y racista.