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Mafe sin R está de vuelta en redes sociales con sus videos de comedia. Además, se sumó al equipo de conductores del programa de Zaca TV.
Mafe sin R está de vuelta en redes sociales con sus videos de comedia. Además, se sumó al equipo de conductores del programa de Zaca TV.
/ Jesús Saucedo
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Maria Fe Delgado, más conocida en redes sociales como Mafe sin R, conductora de “Somos lo que Somos”, programa del canal de Streaming de Zaca TV al lado de Gia Meir, Andrea Noriega y Giacomo y Doménico Benavides.

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