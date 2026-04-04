El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Su-Lin Garbett-Shiels, embajadora británica en el Perú.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Pasar tiempo con la familia y los amigos. Y hacer kickboxing.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Una tarde en una playa hermosa, con aguas cristalinas, comida fantástica, cócteles y una dosis de adrenalina con un deporte arriesgado como la moto acuática. Y después, una siesta.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

El buen humor.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

A veces, mi forma de cuidar puede convertirse en asfixiante.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que uno de mis seres queridos estuviera gravemente enfermo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me gustan las vacaciones lujosas.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La crueldad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Ser claro es ser amable”, “Trabaja duro y sé buena persona” y “Recoge tus cosas del suelo. No vivimos en una pocilga”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Criar a hijos felices, equilibrados y educados. Bueno, en su mayoría.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Intento realmente no mentir. Hay maneras de ser honesto sin ser grosero.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Por lo general, soy feliz la mayor parte del tiempo, pero fui increíblemente feliz con mi familia y amigos navegando, buceando y haciendo snorkel en Raja Ampat, en Indonesia, durante una semana hace unos años.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La caja de recuerdos con las primeras cosas de mis hijos.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La bondad. No solo aparentar ser amable, sino ser genuinamente bueno incluso cuando nadie te está mirando.

― ¿Con qué personaje de la historia te identificas más?

Con su majestad la reina Isabel II, en cuanto a su ética de trabajo y su patriotismo. En otros aspectos, probablemente somos muy diferentes.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin arrepentimientos.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Soy una gran admiradora de John Grisham por sus apasionantes novelas de crimen. Pero creo que Jane Austen es maravillosa, al igual que Charles Dickens. En cuanto a literatura contemporánea, es difícil no amar los libros de “Harry Potter”.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Me resulta difícil calificar a una persona concreta como “despreciable”, pero el abuso de niños es, para mí, completamente inexplicable e imperdonable. //