El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la cocinera Arlette Eulert.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Perderme en un mercado.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No existe la perfección.

― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

No negocio convicciones.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impaciencia.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

La mediocridad.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Un pasaje sin retorno.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La indiferencia.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Sabor antes que técnica”… “Prueba y error”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

No convertirme en copia.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando pruebo algo que no me encanta y digo: “Esta interesante.”

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

La felicidad son momentos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi paz mental.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Lo espiritual.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La coherencia.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Ninguno. Prefiero escribir mi propia historia.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Dormida.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un gato.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Teletransportarme.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Haruki Murakami.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquiera que abuse del poder y lo disfrute.//