El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a la cocinera Arlette Eulert.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Perderme en un mercado.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
No existe la perfección.
― ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?
No negocio convicciones.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
La impaciencia.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
La mediocridad.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Un pasaje sin retorno.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La indiferencia.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Sabor antes que técnica”… “Prueba y error”.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
No convertirme en copia.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando pruebo algo que no me encanta y digo: “Esta interesante.”
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
La felicidad son momentos.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi paz mental.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Lo espiritual.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La coherencia.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Ninguno. Prefiero escribir mi propia historia.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Dormida.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Un gato.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Teletransportarme.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Haruki Murakami.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Cualquiera que abuse del poder y lo disfrute.//