El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Eduardo Mendoza.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Eduardo Mendoza.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Obsesionarme con una canción hasta dejar de escucharla para siempre.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
No creo que exista la felicidad perfecta, pero vivir cerca del mar y poder escribir sería bastante.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
La perseverancia.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Enamorarme demasiado rápido de las ideas.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Perder la energía para seguir adelante.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Contar los pasos cuando camino. Es una manía bastante inútil, pero ya le he dedicado mucho tiempo como para abandonarla ahora.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La ingratitud.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
“Como diría mi tía Perica...”. Siempre hay alguna frase de ella que resuelve cualquier situación.
― ¿Cuál ha sido tu mejor inversión?
La lectura.
― ¿En qué ocasiones mientes?
“Esta es la última versión del guion”. Con cara muy seria, además.
― ¿Con qué personaje de la historia te identificas?
Con Sancho Panza. Siempre desconfío de la gente que nunca duda.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
¿Dónde? En muchos lugares. ¿Feliz? En cada ocasión en la que siento esos nervios que anuncian una posible idea, una historia o un proyecto.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Un perro con buenos dueños. Un gato con dueños ausentes.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Una cámara Hi8 con la que empezó todo.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras?
La lucidez. Y el sentido del humor cuando nadie está mirando.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Sin pensar que me falta una última película, qué flojera… Ya está. Listo. Corte, señor director.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Bailar, por el bien de la otra persona.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
La persona que se aprovecha del cariño y la confianza, aquella que ve todo como una transacción, como una oportunidad de negocio. //
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