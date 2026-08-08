El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Eduardo Mendoza.

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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Obsesionarme con una canción hasta dejar de escucharla para siempre.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No creo que exista la felicidad perfecta, pero vivir cerca del mar y poder escribir sería bastante.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La perseverancia.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Enamorarme demasiado rápido de las ideas.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Perder la energía para seguir adelante.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Contar los pasos cuando camino. Es una manía bastante inútil, pero ya le he dedicado mucho tiempo como para abandonarla ahora.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La ingratitud.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Como diría mi tía Perica...”. Siempre hay alguna frase de ella que resuelve cualquier situación.

― ¿Cuál ha sido tu mejor inversión?

La lectura.

― ¿En qué ocasiones mientes?

“Esta es la última versión del guion”. Con cara muy seria, además.

― ¿Con qué personaje de la historia te identificas?

Con Sancho Panza. Siempre desconfío de la gente que nunca duda.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

¿Dónde? En muchos lugares. ¿Feliz? En cada ocasión en la que siento esos nervios que anuncian una posible idea, una historia o un proyecto.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un perro con buenos dueños. Un gato con dueños ausentes.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Una cámara Hi8 con la que empezó todo.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras?

La lucidez. Y el sentido del humor cuando nadie está mirando.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin pensar que me falta una última película, qué flojera… Ya está. Listo. Corte, señor director.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Bailar, por el bien de la otra persona.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

La persona que se aprovecha del cariño y la confianza, aquella que ve todo como una transacción, como una oportunidad de negocio. //