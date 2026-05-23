El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al actor César Ritter.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Ahora se ha transformado en correr tabla. Estoy aprendiendo y me encanta. Tengo la mejor academia de surf: Surf Side Academy.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
El equilibrio entre lo laboral, lo económico y la salud de mis seres queridos.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Una mezcla entre timidez, torpeza, dispersión y ser un poquito ocurrente.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Ser demasiado distraído y no saber manejar mi nivel de estrés.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Que le pase algo grave a mi familia y seres queridos.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Hablo solo todo el tiempo.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
No me gustan las personas que tratan de bajarte, meter cabe, menospreciar; gente que minimiza a los demás. Los que se aprovechan de las necesidades y la vulnerabilidad de las personas para lucrar.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
Perdón, mi cielo. Esta semana voy a estar muy ocupado. Uy, me olvidé.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Tener una familia hermosa.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando quiero asustar o bromear a mis amigos y ver sus caras sorprendidas.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Con Pitufo Despistado.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En los nacimientos de mis hijos.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi casa y mis estudios.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La honestidad. El ser tal cual sin apariencias.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Actuando.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Ser invisible.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Los dictadores. //