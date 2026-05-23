El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos al actor César Ritter.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ahora se ha transformado en correr tabla. Estoy aprendiendo y me encanta. Tengo la mejor academia de surf: Surf Side Academy.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

El equilibrio entre lo laboral, lo económico y la salud de mis seres queridos.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Una mezcla entre timidez, torpeza, dispersión y ser un poquito ocurrente.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Ser demasiado distraído y no saber manejar mi nivel de estrés.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que le pase algo grave a mi familia y seres queridos.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Hablo solo todo el tiempo.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

No me gustan las personas que tratan de bajarte, meter cabe, menospreciar; gente que minimiza a los demás. Los que se aprovechan de las necesidades y la vulnerabilidad de las personas para lucrar.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Perdón, mi cielo. Esta semana voy a estar muy ocupado. Uy, me olvidé.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Tener una familia hermosa.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando quiero asustar o bromear a mis amigos y ver sus caras sorprendidas.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Pitufo Despistado.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En los nacimientos de mis hijos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi casa y mis estudios.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La honestidad. El ser tal cual sin apariencias.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Actuando.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Ser invisible.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los dictadores. //