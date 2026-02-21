Fiorella Pennano: “Mi mayor extravagancia es soñar con celebridades”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Fiorella Pennano.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Meterme al mar.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que un inversionista millonario financie nuestro proyecto artístico con la misión de posicionar el sector peruano audiovisual a la altura del coreano: un proyecto diseñado para impulsar, enorgullecer, empoderar y generar riqueza a través de la cultura, como lo está haciendo Benito con Puerto Rico.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La valentía.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

La impuntualidad.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que nos roben una playa y la conviertan en un cochino centro comercial.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Soñar con celebridades a menudo. Hace unos días soñé que participaba en un evento junto a Michael Jackson. Lo vi ensayar a pocos metros de mí. Fue genial.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La indiferencia.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Asu”, “thriller” y, últimamente, “riquito”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mantener una disciplina de meditación y Animalien, por supuesto.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando llego tarde.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

La noche del estreno de “Una obra para quienes viven en tiempos de extinción” en el teatro La Plaza, actuando para mi familia, amigos, compañeros y el hermoso público que me acompañó esa noche.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi educación.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi almohada, mi pasaporte y mis polos XL de 100% algodón peruano.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su gentileza, pensamiento flexible y alegría de vivir.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Con música en mi habitación frente al mar.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué serías?

Un gato de lesbianas millonarias.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

La producción musical.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

César Hinostroza y los que permitieron su fuga. //