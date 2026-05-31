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Diseño de producción para la actual temporada de "Il Trovatore" en el Teatro Municipal. Abajo, ilustración de la pieza de Verdi en versión de la Ópera Real Italiana, impresa en 1855.
Diseño de producción para la actual temporada de "Il Trovatore" en el Teatro Municipal. Abajo, ilustración de la pieza de Verdi en versión de la Ópera Real Italiana, impresa en 1855.
Por Enrique Planas

En mayo de 1863, el público limeño llevaba meses esperando la llegada de la compañía lírica italiana que el empresario y barítono Rossi-Ghelli había ido a contratar a Europa. Debido a la ausencia de poco más de tres años sin temporadas líricas, los aficionados locales estaban especialmente impacientes. El redactor de El Comercio advertía entonces el reto que los artistas tenían por delante al ofrecer el primer montaje de “Il Trovatore”, drama escrito por el español Antonio García Gutiérrez con partitura de Giuseppe Verdi.

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