El Ministerio de Cultura presenta la ópera “La Traviata” de Giuseppe Verdi, reuniendo por primera vez a tres elencos nacionales en el mismo escenario. La producción, que forma parte de la XI Temporada de Ópera y celebra el 60 aniversario del Coro Nacional del Perú, contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional del Perú.

Las funciones se realizarán en el Gran Teatro Nacional los días domingo 5, martes 7 y jueves 9 de octubre.

Por otro lado, esta propuesta promete combinar la fuerza de la ópera con una majestuosa escenografía y la riqueza visual del ballet, narrando la conmovedora historia de Violetta Valéry, un relato ambientado en el siglo XIX que explora temas de amor, sacrificio y redención.

El equipo artístico cuenta con la experiencia del maestro Javier Súnico en la dirección artística. La dirección musical es responsabilidad del maestro Fernando Valcárcel, la coreográfica de la maestra Grace Cobián, y la escénica del maestro García Sierra. La maestra Mónica Canales asume la coordinación general.

La ópera contará con la participación de solistas internacionales invitados, entre ellos, Jaquelina Livieri en el rol de Violetta Valéry, Juan Antonio Dompablo como Alfredo Germont y Víctor García Sierra como Giorgio Germont.

A estos se suman talentos nacionales en papeles protagónicos, lo que subraya el compromiso del Ministerio de Cultura con la promoción del talento lírico peruano.

Las entradas para “La Traviata” están a la venta en Teleticket y en la boletería del Gran Teatro Nacional. Y se ofrecen descuentos especiales para menores de 17 años, universitarios y estudiantes de institutos superiores, adultos mayores, etc.