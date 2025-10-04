Como parte de la gira por sus 40 años de trayectoria, la icónica banda venezolana Desorden Público brindará un concierto en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina de Lima el 13 de diciembre.

Fundada en 1985, la agrupación ha desarrollado un estilo que fusiona ska, rock y elementos de música latina, consolidándose como una de las bandas referentes del género en Latinoamérica.

La celebración de sus cuatro décadas incluye una gira internacional con fechas confirmadas en Europa, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica, además del lanzamiento de un nuevo álbum.

A lo largo de su trayectoria, Desorden Público abordó en sus letras la realidad social y política de la región. Su discografía incluye éxitos radiales, discos de oro y platino, y nominaciones al premio Grammy, alcanzando un reconocimiento global.

El evento en Lima es producido por UneLive Entertainment y Producciones y Eventos Bar One. Las entradas están disponibles en UneTicket Perú.