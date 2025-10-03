Luego del multitudinario concierto que dieron en el Estadio San Marcos en 2024, Corazón Serrano vuelve al recinto para festejar sus 33 años de trayectoria con un nuevo espectáculo, programado al 7 de febrero de 2026.

Bajo el nombre “Camino a un Sueño”, este aniversario busca reunir lo mejor de su legado con una propuesta escénica renovada, un escenario imponente y una experiencia única para todos sus seguidores.

El año pasado, la agrupación norteña marcó un hito al congregar a más de 45 mil personas. Esta vez, regresan para ofrecer un show aún más ambicioso que fusionará música, tecnología y emoción.

Fundada en Piura en 1993 por la familia Guerrero Neyra, el grupo se ha establecido como un referente clave de la cumbia peruana, llevando su música a escenarios internacionales en Estados Unidos, Ecuador y Bolivia.

Afiche de Corazón Serrano

“Este aniversario será una experiencia inolvidable. Queremos que el público viva un viaje a través de la historia de Corazón Serrano, con nuestros grandes éxitos y nuevas sorpresas, que emocionará a todos” , afirmó Edwin Guerrero, su director.

Las entradas para “Camino a un Sueño” ya están disponibles en Ticketmaster.