El grupo de cumbia La Bella Luz asumirá el lugar dejado por Corazón Serrano en el festival Vibra Perú 2026, luego de confirmarse su participación para los días 28 y 29 de julio en las instalaciones del Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

El anuncio llegó a través de un video en redes sociales, en plena controversia por la salida de la orquesta de los hermanos Guerrero Neira, un episodio sobre el que los involucrados mantienen versiones diferentes.

El evento mantendrá un repertorio de más de 35 artistas nacionales e internacionales de diversos géneros musicales. Para la jornada del 28 de julio, la programación incluye a Gian Marco, Armonía 10, A.Chal, Yarita Lizeth, Tourista y más.

En tanto, el 29 de julio el concierto estará encabezado por el colombiano Juanes, junto a las repeticiones de La Bella Luz y Armonía 10, además de Antología, Adammo, Amaranta, Los Shapis, Milena Warthon y el Ballet Folclórico Nacional.

Finalmente, los organizadores informaron que las entradas para las dos fechas del festival se encuentran disponibles en Ticketmaster.

Los boletos para la zona general tienen un costo base desde los S/134, precio que incluye un descuento del 25% válido hasta el 15 de junio para los usuarios que realicen la compra con tarjetas del BCP.

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