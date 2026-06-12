Resumen

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Las entradas para las dos fechas del festival se encuentran disponibles en Ticketmaster | Foto: Difusión
Las entradas para las dos fechas del festival se encuentran disponibles en Ticketmaster | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El grupo de cumbia La Bella Luz asumirá el lugar dejado por Corazón Serrano en el festival Vibra Perú 2026, luego de confirmarse su participación para los días 28 y 29 de julio en las instalaciones del Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

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