Resumen

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Suheyn Cipriani es captada besando a empresario vinculado anteriormente con Samantha Batallanos. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Suheyn Cipriani es captada besando a empresario vinculado anteriormente con Samantha Batallanos. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La exreina de belleza e influencer Suheyn Cipriani fue captada besando a un nuevo acompañante, según imágenes difundidas por el programa Magaly TV, La Firme. Las fotografías y videos muestran a la modelo compartiendo un momento de cercanía con un empresario identificado como Luis Felipe Zapata, meses después del fin de su mediática relación con el streamer arequipeño Macarius.

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