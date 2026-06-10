La exreina de belleza e influencer Suheyn Cipriani fue captada besando a un nuevo acompañante, según imágenes difundidas por el programa Magaly TV, La Firme. Las fotografías y videos muestran a la modelo compartiendo un momento de cercanía con un empresario identificado como Luis Felipe Zapata, meses después del fin de su mediática relación con el streamer arequipeño Macarius.

De acuerdo con el informe televisivo, las imágenes fueron registradas junto a una lujosa camioneta, donde se observa a Cipriani acercarse al empresario y darle un beso. El programa también aseguró que el vehículo habría sido puesto a disposición de la influencer para facilitar sus desplazamientos mientras Zapata se encontraba fuera del país.

La revelación fue comentada por la conductora Magaly Medina, quien señaló que el nuevo acompañante de la modelo ya era un personaje conocido dentro de la farándula local.

“Descubrimos que tiene nuevo saliente, ya Macarius es historia. Ahora que ella regresó de Tailandia, descubrimos al dueño del vehículo, que era nada menos que un viejo conocido al que vimos con Samantha Batallanos ”, afirmó la periodista durante la emisión del programa.

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Según el reportaje, Luis Felipe Zapata fue vinculado meses atrás con la modelo Samantha Batallanos, aunque no se conocieron mayores detalles sobre la naturaleza de aquella relación.

La aparición pública de Cipriani junto al empresario ocurre poco después de su regreso al Perú tras participar en el Miss Grand International All Star 2026, certamen en el que logró ubicarse entre las diez mejores concursantes.

Durante su retorno al país, la modelo también llamó la atención al revelar algunos episodios difíciles que enfrentó durante la preparación para la competencia internacional. Cipriani contó que uno de sus instructores la sometió a una exigente rutina de ensayos que afectó su estado anímico.

“Me dijo cosas que me bajonearon súper el ánimo y yo la verdad que me sentí tan mal en ese momento” , relató la influencer al recordar una experiencia que vivió durante los entrenamientos previos al concurso.

Hasta el momento, ni Suheyn Cipriani ni Luis Felipe Zapata se han pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas ni sobre una eventual relación sentimental.