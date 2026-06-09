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Gisela Valcárcel se pronunció sobre la relación que mantiene con el popular ‘Giselo’. (Foto: Captura de YouTube: Willax Televisión / Instagram: @edsondavila30)
Gisela Valcárcel se pronunció sobre la relación que mantiene con el popular ‘Giselo’. (Foto: Captura de YouTube: Willax Televisión / Instagram: @edsondavila30)
Por Redacción EC

Gisela Valcárcel rompió su silencio sobre el vínculo que mantiene actualmente con Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’. La conductora y empresaria fue consultada sobre el exitoso momento que atraviesa el conductor de “América Hoy” y aprovechó para aclarar cómo quedó su relación luego de los cambios ocurridos últimamente en América Televisión.

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