Gisela Valcárcel rompió su silencio sobre el vínculo que mantiene actualmente con Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’. La conductora y empresaria fue consultada sobre el exitoso momento que atraviesa el conductor de “América Hoy” y aprovechó para aclarar cómo quedó su relación luego de los cambios ocurridos últimamente en América Televisión.

Durante una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Gisela Valcárcel respondió a diversas preguntas relacionadas con figuras que formaron parte de su entorno laboral. Entre ellas, destacó a Edson Dávila, quien en los últimos años se convirtió en uno de los rostros más visibles del espectáculo.

Al ser consultada sobre el próximo programa que tendrá Edson Dávila los sábados por la noche en América Televisión, Gisela fue enfática en diferenciar el respeto profesional con la amistad. Según dijo, valora a ‘Giselo’, pero no forma parte de su círculo amical.

Gisela Valcárcel se pronunció sobre la relación que mantiene con el popular ‘Giselo’. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

“Tengo mucho respeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos… mis amigos son muy pocos”, expresó Gisela Valcárcel al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, descartó cualquier tipo de conflicto. Por el contrario, aseguró que ambos siguen caminos diferentes dentro de sus respectivas carreras. “Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará”, precisó.

Las declaraciones de Gisela Valcárcel llegan en un contexto marcado por las decisiones profesionales de Edson Dávila. Meses atrás, el conductor de espectáculos explicó que decidió permanecer en América Televisión en lugar de acompañar a la conductora de televisión y a su productora en nuevos proyectos televisivos, una determinación que generó comentarios sobre una posible distancia entre ambos.

Gisela Valcárcel cambió de aires y se mudó a Panamericana Televisión, donde se espera que tenga un nuevo programa. Por su parte, Edson Dávila se mantuvo en América Televisión, se consolidó como conductor de “América Hoy” y ahora tendrá su programa en un horario estratégico de la parrilla del fin de semana.