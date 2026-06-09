“Todo lo que ves es lo que hay”, dice. “No soy fingido”, aclara.

Este sábado, esa forma de ser tendrá un lugar propio en las noches de América Televisión. “Edson pa’ qué más”, el programa de entrevistas que nació hace cuatro años en digital, dará el salto a la pantalla chica con una temporada inicial de cinco emisiones. El horario no es un detalle menor: los sábados por la noche, el mismo espacio que durante años estuvo asociado a los grandes formatos de entretenimiento y donde él apareció muchas veces acompañando a Gisela Valcárcel. Antes estaba al lado. Ahora el programa llevará su nombre.

“Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Empecé en el 2016 como bailarín aquí en América con la señora Gisela y, después de diez años, ahora voy a tener mi propio programa. Te imaginas, después de diez años. Es algo que recibo con los brazos abiertos y mucha responsabilidad”, refiere sonriente.

La historia tiene algo de revancha. Edson empezó desde abajo, haciendo extras, pequeños papeles, teatro, baile, personajes de ocasión. Entró por una puerta lateral y fue quedándose a punta de recursos. Si le daban un disfraz, inventaba algo. Si le daban un personaje, lo sacaba adelante. Si lo ponían de apoyo, encontraba la manera de hacerse notar.

“A mí disfrázame de árbol, ya veré qué hago yo con el árbol, pero algo tengo que hacer”, señala.

Desde el 2023, produce y presenta el programa de entrevistas web "Edson pa' que más", el mismo que ahora llega a la televisión. (Foto: América TV)

Esa frase resume su carrera mejor que cualquier presentación. Dávila no esperó el papel perfecto. Trabajó con lo que había. Construyó personajes y aprendió mirando. Dice que de Gisela Valcárcel aprendió todo.

“Siempre estuve callado, viendo, observando bastante. De ella aprendí todo. Frente a cámaras y detrás de cámaras también. Estamos hablando de un ícono de la televisión. ¿Quién no va a aprovechar esos momentos para aprender?”, refiere.

Mucho antes de trabajar con Gisela, Edson ya la veía en casa. Su madre seguía sus programas todos los días. Sin darse cuenta, fue memorizando sus gestos, sus pausas y su forma de hablar. De esa rutina familiar nació una imitación que años después le abriría puertas en la televisión.

Aventura digital

El programa que ahora llega a América TV nació entre amigos, casi como una aventura. “Edson pa’ qué más” empezó en YouTube, con humor, entrevistas relajadas y esa sensación de que el invitado no estaba frente a un conductor, sino frente a alguien que podía hacerlo reír, incomodarlo lo justo y sacarle una confesión sin solemnidad. Dávila dice que el público lo sostuvo incluso cuando él pensaba en parar.

“A veces uno dice: ‘Ya no quiero hacerlo’, pero la gente sigue yendo, la gente le sigue gustando. Si descansamos una semanita, la gente escribía: ‘No, por favor’”, recuerda.

Durante años bromeó con que algún día su programa llegaría a la televisión nacional. Lo decía entre risas, como parte de la chacota. Hasta que ese día llegó.

“La boca es poderosa. Yo decía: ‘Pronto salimos en televisión nacional’. Todo el tiempo lo estaba diciendo y mira, ahora se hace realidad”.

La televisión exigirá algunos cambios de producción, reconoce, pero no tocará la esencia. Habrá programas nuevos, invitados pensados para la pantalla y una dinámica adaptada al horario.

“La esencia del programa es la misma. La idea es divertir con el personaje que esté. Lo mío son las ocurrencias, el momento, sin lisuras ni vulgaridad. El humor no necesita eso. Si hay que bailar, bailo; si hay que cantar, canto; si hay que hacer chacota, estoy listo”, sostiene.

Ese don también le ha servido para resistir. Hace poco tuvo a su hermano internado en UCI, muy grave. En el canal, cuenta, nadie lo notó. Seguía sonriendo y manteniendo en esa energía que él llama su forma de ser.

“Mis cosas de la familia nunca las traigo al trabajo. Se quedan para mí. Incluso cuando estoy mal, vengo a trabajar y nadie se da cuenta”, detalla.

También aprendió a endurecerse frente a las críticas. De Janet Barboza, su compañera en “América Hoy”, y aprendió a no permitir que cualquier comentario lo derrumbe.

“Me enseñó a ser fuerte, a decir las cosas como son, a que nada me afecte. En este medio, cuando recién empiezas, tal vez te dicen algo y te choca. Después te vuelves de piedra”, refiere.

Hoy, Edson Dávila vive un momento que llama “mágico”: pasó de bailarín a colaborador, de coconductor a conductor y ahora llega a las noches del sábado con un programa propio. “Vas creciendo, y eso es señal de que estás haciendo las cosas bien”, reflexiona.

Pero cuando se le pregunta qué le falta, el hombre que suele responder con una sonrisa se pone serio. “No tengo casa propia, mi madre no tiene casa propia. Entonces hay que seguir trabajando para ver si Dios quiere y le compro una casita a mi mamá”, subraya. Luego vuelve sonreír.