El evento continuará a lo largo del sábado 12 de septiembre hasta la medianoche, fecha en la que se espera superar el monto trazado | Foto: Difusión
El evento continuará a lo largo del sábado 12 de septiembre hasta la medianoche, fecha en la que se espera superar el monto trazado | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Teletón Perú 2026 inició su transmisión en vivo este viernes 11 de septiembre a las 10:00 p. m. bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, evento que busca recaudar S/ 9,168,510 para garantizar la continuidad de los tratamientos de rehabilitación de niños y niñas con discapacidad motora o autismo.

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