La Teletón Perú 2026 inició su transmisión en vivo este viernes 11 de septiembre a las 10:00 p. m. bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, evento que busca recaudar S/ 9,168,510 para garantizar la continuidad de los tratamientos de rehabilitación de niños y niñas con discapacidad motora o autismo.

La jornada inaugural contó con la conducción de Mónica Zevallos, Christian Rivero, Adolfo Aguilar, La Misky, Virna Flores e Ismael La Rosa.

Durante la apertura, Joshua, uno de los niños símbolo de la edición 2026, mostró los avances alcanzados en su proceso médico al dar sus primeros pasos sobre el escenario.

El director ejecutivo de la Fundación Teletón Perú, Sergio León, explicó que los fondos permitirán cerrar el año con más de 180 mil atenciones y continuar incrementando esta cobertura durante 2027.

“Teletón honra cada sol donado con resultados auditados, detrás de cada aporte hay terapias, procesos de rehabilitación y oportunidades concretas para niños y niñas que necesitan continuar avanzando”, señaló el directivo respecto al manejo de los recursos, los cuales cuentan con la auditoría de la firma PwC y la administración de La Fiduciaria.

El evento continuará a lo largo del sábado 12 de septiembre hasta la medianoche, esperando superar el monto trazado con el aporte ciudadano, que representa históricamente el 70 % de la recaudación total.

Las donaciones pueden realizarse mediante la aplicación Yape al número (+51) 989 361 677, la cuenta BCP 191-011-11-11-0-33, las cadenas de supermercados asociadas y la plataforma digital teleton.pe.

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