Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la final del US Open 2026 en Perú?

Este sábado 12 de septiembre, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentarán por el título femenino del US Open 2026. La bielorrusa buscará ampliar su palmarés en los Grand Slam, mientras que la kazaja intentará sumar una nueva corona a su trayectoria en los grandes torneos. La gran final se disputará en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York, desde las 3:00 p. m. (hora peruana). El duelo podrá seguirse en Perú a través de ESPN y también vía streaming por Disney+ Plan Premium, plataforma que ofrece la señal deportiva en Latinoamérica.