Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la final del US Open 2026 en Perú?
Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la final del US Open 2026 en Perú?
Por Redacción EC

Este sábado 12 de septiembre, Aryna Sabalenka y Elena Rybakina se enfrentarán por el título femenino del . La bielorrusa buscará ampliar su palmarés en los Grand Slam, mientras que la kazaja intentará sumar una nueva corona a su trayectoria en los grandes torneos. La gran final se disputará en el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York, desde las 3:00 p. m. (hora peruana). El duelo podrá seguirse en Perú a través de ESPN y también vía streaming por Disney+ Plan Premium, plataforma que ofrece la señal deportiva en Latinoamérica.