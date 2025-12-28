Por un doble 6-3, en una hora y diecisiete minutos, el australiano Nick Kyrgios se apuntó la exhibición catalogada como ‘batalla de los sexos’ ante la número uno del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso, plagado de buen humor, de buenos momentos y de algunas acciones brillantes, tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa, la dominadora del tenis femenino.

No hubo pulso entre Kyrgios y Sabalenka, en un duelo sin ritmo, sin intensidad, con dos jugadores, especialmente el australiano, pausado, sin aceleración. Le bastó con cierto tino en el servicio al jugador de la ATP para plasmar su superioridad. Y eso que cada tenista contaba con tan solo un intento.

Fue el cuarto de esta exhibición que de tanto en cuando asoma por el entorno del tenis. Previamente lo mostraron al mundo Bobby Riggs y Margaret Court, Riggs y Billie Jean King, ambos en 1973, y después Martina Navratilova ante Jimmy Connors en 1992.