Golpe en el tenis. Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante el ATP 250 de Mallorca. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este miércoles que el examen del tenista australiano detectó benzoilecgonina, un metabolito de esta sustancia.

El jugador de 31 años fue sometido al control el pasado 22 de junio, durante el torneo español, que terminó siendo su última competencia. Según informó la ITIA, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de la sustancia en la muestra analizada.

La suspensión provisional de Kyrgios comenzó a regir el pasado 4 de agosto y el australiano decidió no apelar la medida. Posteriormente, el tenista rompió su silencio a través de sus redes sociales y reconoció el resultado del control, además de ofrecer disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y, especialmente, a los niños que lo tienen como referente.

“Cometí un gran error”: Nick Kyrgios es suspendido por dar positivo por cocaína. (Foto: ATP)

“Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen”, escribió Kyrgios.

El tenista también explicó que los últimos años han sido especialmente complicados debido a los problemas físicos que ha sufrido. “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado”, indicó.

El caso llega en una etapa complicada de su carrera. Kyrgios alcanzó el puesto 13 del ranking ATP en octubre de 2016 y conquistó siete títulos, incluidos tres ATP 500. Su mejor actuación en un Grand Slam se produjo en 2022, cuando llegó a la final de Wimbledon y cayó ante Novak Djokovic.

Desde entonces, las lesiones limitaron considerablemente su presencia en el circuito y provocaron una fuerte caída en el ranking. Actualmente, el australiano ocupa el puesto 919 del mundo y afronta ahora una suspensión que añade un nuevo capítulo a su carrera.

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