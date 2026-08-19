“Cometí un gran error”: Nick Kyrgios es suspendido por dar positivo por cocaína. (Foto: ATP)
“Cometí un gran error”: Nick Kyrgios es suspendido por dar positivo por cocaína. (Foto: ATP)
Por Redacción EC

Golpe en el tenis. Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante el ATP 250 de Mallorca. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este miércoles que el examen del tenista australiano detectó benzoilecgonina, un metabolito de esta sustancia.

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