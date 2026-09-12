Horóscopo de HOY, sábado 12 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: cierta gente será un obstáculo en su camino al éxito, pero tomará iniciativas. Amor: su impulsividad en ciertos temas no serán bien vistos en la pareja; atención.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alguna actividad nueva traerá su cuota de estrés pero logrará dominarla. Amor: su encanto se percibirá radiante en el entorno y hará crecer el interés de los indiferentes.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgen dificultades imprevistas que provocarán errores pero las superará. Amor: momento para dejar de estar susceptible y aceptar sugerencias poco agradables.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: obtendrá ventajas de circunstancias inesperadas y todo mejorará. Amor: expresará con encanto toda la calidez y ternura que la pareja necesita con urgencia.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio dejado de lado tiempo atrás tomará inusitada vigencia. Amor: momento favorable para resolver los temas que en la pareja causan cierta incomodidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: momento para actuar con sensatez y tomar la conducción con recursos. Amor: creerá que sus sentimientos no son bien interpretados pero ya verá que no es así.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tendrá la inspiración para no dejar pasar una excelente oportunidad. Amor: un encuentro fortuito hará posible un romance que superará sus expectativas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que tendrán resultados positivos con beneficios. Amor: si la relación no transcurre con armonía, comenzará el intercambio mutuo de culpas.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una mala decisión podría desalentar al entorno pero la superará. Amor: su encanto transformará lo que parece un riesgo de ruptura en otra oportunidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: actuará con firmeza ante las trabas que aduce gente maliciosa. Amor: una reconciliación se reflejará en la intimidad de la pareja y consolidará la armonía.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: equilibrará las propuestas audaces y las iniciativas conservadoras. Amor: su fuerte encanto le volverá irresistible y atraerá a la persona que desea conocer.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: mostrará con orgullo un proyecto que dejará sorprendidos a todos. Amor: un encuentro fortuito le llevará a disfrutar de una situación romántica inesperada.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA PERO ACOSTUMBRADA A DIVERTIRSE CON PERSONAS DE SU ENTORNO.
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