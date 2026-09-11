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Resumen

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Por tercer año consecutivo y con la misma predisposición de siempre de ayudar, el reconocido presentador, actor y director peruano, Adolfo Aguilar, será uno de los encargados de conducir la larga jornada de la Teletón 2026, para recaudar fondos y estos sean destinados a la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad física y motora.

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Entrevista