Por tercer año consecutivo y con la misma predisposición de siempre de ayudar, el reconocido presentador, actor y director peruano, Adolfo Aguilar, será uno de los encargados de conducir la larga jornada de la Teletón 2026, para recaudar fondos y estos sean destinados a la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad física y motora.

Sabe de la responsabilidad que implica esta labor y la importancia de conectar con el lado más sensible y solidario de los peruanos para alcanzar la meta de los S/ 9,168,510. Por tal motivo, en diálogo con El Comercio, exhortó a todos a participar y aportar a esta noble causa.

¿Qué expectativas a pocas horas de iniciar la jornada de 26 horas de la Teletón 2026?

Bueno, nervios siempre hay. Mis expectativas son bien altas y ese es el gran problema, ¿no? Uno llega con toda la energía, con todas las expectativas para poder pasar la meta, y siempre existe la disyuntiva, ¿no? Oye, vamos a ver qué pasa, aunque entiendo que el Perú es un país solidario.

¿Tienes la confianza de que vamos a pasar los nueve millones como en el 2025?

Yo sí. Igual me preocupa que todo el mundo se entere, que todo el mundo sepa que estamos en la Teletón y que es momento de apoyar a los niños y a estas familias.

¿Y qué le dirías precisamente a esas familias que están esperando para que su menor hijo sea atendido en la clínica San Juan de Dios?

Que estén tranquilos, que en realidad se está trabajando para que todas estas familias que están esperando, que están en la lista de espera, se les llegue a tratar, se les llegue a ver, se les llegue a aceptar dentro de la Teletón.

Muchas personas no realizan la donación por considerar que es un monto menor y no suma a la meta, ¿qué mensaje para ellos?

¿Qué les diría? Que efectivamente lo más importante es el ciudadano de a pie. Esa persona que está pensando que me guardo mi sol, que no se lo guarde, que mejor lo done, que de un sol en un sol... somos treinta y cinco millones de peruanos, si no me equivoco, de los cuales el acceso a poder donar a la Teletón seguramente lo tienen 11 millones de personas. Con esos 11 millones de personas, cada uno que dé un sol, ya pasamos la meta.

Adolfo Aguilar será uno de los conductores principales de la Teletón 2026. (Foto: Mario Zapata - Grupo El Comercio)

Existe mucho escepticismo con las labores que hace la Fundación Teletón, ¿Cómo lo vives desde adentro?

Pasa es que la Teletón es un grupo de personas que contratan los servicios de los hospitales. No se pierde. Antes se pensaba o se sabía que la Teletón era parte de un hospital, del San Juan de Dios. Hoy la Teletón es un ente independiente que contrata los servicios y que hace que estos niños tengan los servicios gratuitos.

Entonces, se hace el trabajo, realmente se comprometen a darles todo lo que necesitan para que los niños se desarrollen.

Además, muchos creen que la Teletón solo son, solo son las veintiséis horas que estamos en televisión

No, la Teletón ya comenzó hace tiempo. La Teletón nunca para, en realidad. Tú puedes donar ahorita. Vamos a estar 26 horas continuas al aire, y de verdad es cansadito y es parte de la inversión que uno mismo hace por los niños, ¿no?

¿Y cómo te hiciste a ser parte en esta edición en la conducción del evento?

Estuvimos el año pasado en la conducción, fuimos anclas, y yo siento que es una labor... Yo estoy bien agradecido en la vida en general por todo lo que me ha pasado, por todo lo que tengo. Y no hablo de lo material, no hablo del dinero, hablo de la gente que me rodea, de las cosas que he hecho, de lo bien que me ha ido en la vida.

Entonces, la única manera que tengo de agradecer todo esto es ayudando, devolviendo lo que se me ha dado.

¿Cuándo será la Teletón 2026?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, con transmisión a través de América Multimedia, TV Perú y plataformas digitales.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2026?

Este año, la meta nacional es alcanzar S/ 9,168,510, un sol más que lo alcanzado el año anterior, para continuar financiando procesos de rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

En esta recta final, Fundación Teletón Perú hizo un llamado al empresariado a sumarse y movilizar también a sus colaboradores, clientes y comunidades.

¿Cómo donar en la Teletón 2026?

Las donaciones pueden realizarse a través de Yape al 989 361 677, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y mediante los demás canales oficiales disponibles en teleton.pe. Con este Campanazo, la Bolsa de Valores de Lima y Fundación Teletón Perú renovaron el llamado a empresas, instituciones y ciudadanos a sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre.

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