Un inesperado momento en vivo sorprendió a los televidentes de la televisión peruana luego de que Edsón Dávila y Janet Barboza protagonizaran una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió durante una dinámica en el programa ‘América Hoy’, donde ambos conductores recreaban una comentada escena relacionada con integrantes del reality ‘Esto es Guerra’. Lo que parecía ser una simple actuación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del día debido a las bromas y declaraciones que soltaron frente a cámaras. Las palabras de los conductores después del beso llamaron la atención de los usuarios en plataformas digitales y desataron comentarios entre seguidores del programa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ ENTRE EDSÓN DÁVILA Y JANET BARBOZA EN VIVO?

El momento ocurrió durante una dinámica en el programa matutino, donde Janet Barboza y Edsón Dávila decidieron recrear una escena inspirada en el comentado acercamiento entre Onelia Molina y Kevin Díaz. Aunque al inicio ambos tomaron la actuación de manera exagerada y divertida, la situación cambió cuando empezaron a realizar una interpretación mucho más cercana. Fue en ese instante cuando la conductora terminó besando realmente a su compañero frente a cámaras, sorprendiendo tanto a los presentes en el set como a los televidentes.

La inesperada escena provocó gritos, risas y bromas inmediatas dentro del estudio. Incluso algunos conductores y miembros de producción reaccionaron con sorpresa al ver que el reto actoral terminó convirtiéndose en un beso real durante la transmisión en vivo del programa.

¿QUÉ DIJERON JANET BARBOZA Y EDSON DÁVILA DESPUÉS DEL BESO?

Tras el inesperado acercamiento, la frialdad de las declaraciones de los protagonistas desató carcajadas en el estudio. Barboza fue la primera en restarle importancia al suceso afirmando tajantemente: “No sentí nada”. Además, comparó la experiencia con una sensación inerte al declarar que fue “como besar un papel”.

@americatelevision ¡DEMOSTRANDO! Janet y Edson tuvieron su propio reto de actuación con un beso REAL 😱. ¿Superaron a Onelia y Kevin? ¿Quieres ver más de América Hoy? Sigue a @americahoytv ♬ sonido original - América Televisión

Por su parte, Edson Dávila reaccionó con su característico sarcasmo asegurando que él tampoco experimentó emoción alguna y bromeó diciendo: “Lo bueno es que no me convertí en piedra”. Para evitar malentendidos sobre su vida privada, ‘Giselo’ minimizó el hecho definiéndolo como “un piquito a una amiga” y recordó entre risas que existe un gran respeto hacia Félix Moreno, pareja de la conductora.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA POLÉMICA DINÁMICA EN EL PROGRAMA?

La secuencia nació luego del revuelo que generaron las imágenes de Onelia Molina y Kevin Díaz, quienes fueron vinculados sentimentalmente tras protagonizar un acercamiento en televisión. Las escenas emitidas en programas de espectáculos despertaron rumores de un posible romance entre ambos participantes de reality, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y espacios de entretenimiento. A raíz de toda la polémica, en el magazine decidieron recrear la escena de manera humorística con Janet Barboza y Edsón Dávila.

Por otro lado, Onelia Molina también decidió pronunciarse para aclarar algunos comentarios que venían circulando tras la difusión de las imágenes. “Cuando no son las cosas, hay que aclararlas”, expresó la influencer, quien además negó que el lugar donde fue captada perteneciera a Kevin Díaz, según informa Infobae.

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