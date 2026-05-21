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Impacto en TV: Edsón Dávila y Janet Barboza protagonizan momento polémico en pleno programa | Composición EC: @edsondavila30 / @janetbarbozaa
Impacto en TV: Edsón Dávila y Janet Barboza protagonizan momento polémico en pleno programa | Composición EC: @edsondavila30 / @janetbarbozaa
Por Redacción EC

Un inesperado momento en vivo sorprendió a los televidentes de la televisión peruana luego de que Edsón Dávila y Janet Barboza protagonizaran una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Todo ocurrió durante una dinámica en el programa ‘América Hoy’, donde ambos conductores recreaban una comentada escena relacionada con integrantes del reality ‘Esto es Guerra’. Lo que parecía ser una simple actuación terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del día debido a las bromas y declaraciones que soltaron frente a cámaras. Las palabras de los conductores después del beso llamaron la atención de los usuarios en plataformas digitales y desataron comentarios entre seguidores del programa. A continuación, te contamos todos los detalles.

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