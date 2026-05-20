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Los conductores de América hoy, Janet Barboza y Edson Dávila, sorprendieron a los televidentes luego de protagonizar un beso en vivo durante una dinámica emitida en el programa matutino.
Los conductores de América hoy, Janet Barboza y Edson Dávila, sorprendieron a los televidentes luego de protagonizar un beso en vivo durante una dinámica emitida en el programa matutino.
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La escena se produjo mientras ambos recreaban una actuación inspirada en el reciente beso protagonizado por Onelia Molina y Kevin Díaz en Esto es Guerra.
Aunque inicialmente intentaron simular el momento frente a cámaras, la popular “Retoquitos” terminó besando realmente a su compañero, conocido televisivamente como “Giselo”.
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Tras el inesperado momento, Janet Barboza reaccionó entre risas y lanzó una frase que generó bromas entre los demás conductores del espacio.
“No sentí nada”, comentó apenas terminó la dinámica, mientras que Edson Dávila respondió: “Yo tampoco”.
La conductora continuó bromeando sobre la escena y aseguró que el beso no le produjo ninguna emoción especial.
“Es como besar un papel”, señaló la expareja de Nilver Huarac durante la transmisión en vivo.
Lejos de incomodarse, Edson Dávila tomó el comentario con humor y respondió frente a cámaras: “Lo bueno es que no me convertí en piedra”.
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El integrante de “América hoy” también aclaró que el beso formó parte únicamente de una dinámica entre amigos y compañeros de trabajo.
“Un piquito a una amiga, no pasa nada”, comentó el conductor, quien incluso bromeó con la posibilidad de que Félix Moreno, pareja de Janet Barboza, pudiera molestarse por las bromas realizadas en el set.
Por su parte, Janet Barboza aseguró que mantiene una relación de amistad cercana con Edson Dávila y reveló entre risas que en algunas ocasiones incluso han dormido juntos, aunque precisó que siempre lo ha considerado un amigo desde que trabajan juntos en el programa de América Televisión.
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