Resumen

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Janet Barboza besa a ‘Giselo’ en plena transmisión y ambos reaccionan entre risas. (Foto: Captura/América Hoy)
Janet Barboza besa a ‘Giselo’ en plena transmisión y ambos reaccionan entre risas. (Foto: Captura/América Hoy)
Por Redacción EC

Los conductores de América hoy, Janet Barboza y Edson Dávila, sorprendieron a los televidentes luego de protagonizar un beso en vivo durante una dinámica emitida en el programa matutino.

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