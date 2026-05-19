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Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, comparte potente mensaje: “Tardé en irme por ingenua”. (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, comparte potente mensaje: “Tardé en irme por ingenua”. (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
Por Redacción EC

La modelo Suhaila Jad, aún esposa del futbolista André Carrillo, recurrió nuevamente a su cuenta personal de Instagram para compartir un potente mensaje luego de exponer una presunta infidelidad de la ‘Culebra’.

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