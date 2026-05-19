La modelo Suhaila Jad, aún esposa del futbolista André Carrillo, recurrió nuevamente a su cuenta personal de Instagram para compartir un potente mensaje luego de exponer una presunta infidelidad de la ‘Culebra’.

En el nuevo mensaje que compartió la modelo, explicó el motivo por el que demoró en irse de la relación amorosa que mantenía con el futbolista que actualmente milita en un club de Brasil.

Según dijo Suhaila Jad, el principal motivo que la detuvo de separarse fue el bienestar de sus hijos, a quienes califica como su adoración y el mejor motivo para seguir adelante en la vida.

“Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. (Me equivoqué, porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años). Pero pregunta a alguno de los que ya dejé, si alguna vez volví”, escribió la esposa de la ‘Culebra’ Carrillo.

Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, comparte potente mensaje: “Tardé en irme por ingenua”. (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)

“Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar al respeto a nadie… Por cierto, una de las que aparece en la foto de ‘familia’ habla FATAL de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas”, escribió Jad en su mensaje.

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Finalmente, la modelo culminó su texto mostrando su malestar por la exposición de sus hijos en las instantáneas compartidas por André Carrillo sin su consentimiento. “Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que, si se cruzan contigo por la calle, NI TE CONOCEN. Un saludo ‘familia’”, finalizó.

Suhaila Jad y André Carrillo juntos como pareja. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Suhaila Jad utilizó sus redes sociales para exponer una presunta infidelidad de André Carrillo. En sus stories de Instagram, la modelo compartió la foto de un arete, el cual habría encontrado en el auto del futbolista. Desde aquel momento, Jad puso punto final a su matrimonio.