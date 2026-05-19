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Cachay se pronuncia tras ser agredido durante show en Olmos y afirmó que tiene la muñeca rota. (Foto: Composición: TikTok- @instarandula / Instagram - @cachayeloriginal)
Cachay se pronuncia tras ser agredido durante show en Olmos y afirmó que tiene la muñeca rota. (Foto: Composición: TikTok- @instarandula / Instagram - @cachayeloriginal)
Por Redacción EC

El cómico José Luis Cachay, más conocido como Cachay, rompió su silencio tras haber sido agredido durante un reciente show en Olmos. Según explicó, tiene la muñeca rota y debe ser intervenido de emergencia para evitar mayores complicaciones en su salud.

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