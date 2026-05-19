El cómico José Luis Cachay, más conocido como Cachay, rompió su silencio tras haber sido agredido durante un reciente show en Olmos. Según explicó, tiene la muñeca rota y debe ser intervenido de emergencia para evitar mayores complicaciones en su salud.

En una entrevista para el portal ‘Instarándula’, Cachay contó que debe volver a Lima pronto para someterse a una cirugía, ya que su brazo derecho sufrió la peor parte de la caída tras ser empujado por un hombre del público.

“He estado haciendo un playback de Juan Gabriel y me voy casi a la última grada, me dirijo a una persona, volteo y aprovecha y me tira”, explicó el humorista al ser consultado por cómo inició el lamentable incidente.

Cachay irá hasta las últimas y denunciará a sujeto que lo agredió salvajemente durante show en Olmos. (Foto: Captura de TikTok / @instarandula)

“He llamado a mi traumatólogo en Lima y me dice que es una operación de emergencia porque tengo rota la muñeca, entonces necesito que me operen de emergencia y esa operación como mínimo en una clínica es de S/25 mil. No lo puedo mover, tengo fracturada la muñeca”, agregó.

Asimismo, el cómico exigió al responsable de su accidente que se haga cargo de sus lamentables acciones, ya que ahora él no tiene los recursos suficientes para solventar gastos médicos.

“Él está preso en el calabozo. Me tiene que pagar mi reparación civil, mis gastos, mi teléfono nuevecito. Estoy gastando en placas, estoy gastando 130 soles. Me falta la operación y el trasladarme. Es un gasto. Si me quedo en Olmos, ¿quién me paga mi comida?, ¿quién me paga mis pasajes? Yo estoy pagando todo”, precisó.

Cachay muestra su brazo derecho lesionado y afirma que tiene rota la muñeca tras brutal agresión. (Foto: Captura de TikTok / @instarandula)

Finalmente, Cachay aseguró que tomará acciones legales contra el hombre que lo empujó y le provocó una fuerte lesión en el brazo. “Voy a consultar con un abogado para que me pueda apoyar y seguir con la denuncia… Que las autoridades pongan cartas en el asunto porque esto yo lo voy a hacer hasta el último; esto no puede quedar así”, puntualizó.