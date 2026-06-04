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Un expolicía empujó al cómico desde lo alto de las gradas de una loza deportiva en Olmos (Lambayeque), provocándole una fractura y múltiples contusiones. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Un expolicía empujó al cómico desde lo alto de las gradas de una loza deportiva en Olmos (Lambayeque), provocándole una fractura y múltiples contusiones. | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

José Luis Cachay Ramos, comediante peruano conocido como Cachay, reveló que fue sometido a una cirugía en la muñeca tras sufrir una fractura, tras ser empujado, hace algunos semanas, desde lo alto de una tribuna en Olmos (Lambayeque), por un expolicía identificado como Julio Magno Falla, cuando brindaba un ‘show’.

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