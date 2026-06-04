José Luis Cachay Ramos, comediante peruano conocido como Cachay, reveló que fue sometido a una cirugía en la muñeca tras sufrir una fractura, tras ser empujado, hace algunos semanas, desde lo alto de una tribuna en Olmos (Lambayeque), por un expolicía identificado como Julio Magno Falla, cuando brindaba un ‘show’.

En declaraciones a Trome, sostuvo que Falla se declaró inocente tras un juicio ambulatorio y se negó a asumir el costo total de la intervención médica. “Eso significa que no quiere pagar nada. Iremos a juicio, pero la justicia aquí es lenta”, señaló.

En ese sentido, afirmó que debido al supuesto abandono, se vio en la obligación de utilizar sus ahorros personales y vender su carpa de circo para costearse los gastos.

“Tenía algunos ahorros, pero también vendí mi carpa de circo; si no, no me curo”, manifestó Cachay, detallando que por su operación del lunes, llegó a necesitar clavos y placas de titanio.

Por otra parte, el artista y su defensa legal rechazaron las declaraciones difundidas por Falla en redes sociales, donde afirmaba que se encontraban en comunicación y que el altercado había sido solucionado.

“En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: ‘te perdono’ y en ningún momento hemos arreglado (...) Todo es totalmente falso”, añadió el comediante.

Respecto a los S/ 5 000 que Falla le abonó al inicio, Cachay precisó que dicha transacción representa únicamente un adelanto de la reparación civil, descartando que signifique la culminación del proceso legal.

Tras revelar que canceló presentaciones por las secuelas de la agresión, aseguró que se salvó de morir de milagro y demandó una respuesta contundente de las autoridades para sancionar a los responsables.

VIDEO RECOMENDADO: