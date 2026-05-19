Resumen

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El cómico fue agredido durante un show en Olmos, cuando un espectador lo empujó por las graderías. | Foto: Archivo GEC
El cómico fue agredido durante un show en Olmos, cuando un espectador lo empujó por las graderías. | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El cómico peruano José Luis Cachay Ramos, conocido como Cachay, presentó una denuncia penal contra el sujeto que lo empujó desde una tribuna durante un show en Olmos (Lambayeque), provocándole una fractura en el brazo, lesiones en el rostro y el oído, además de daños en su celular.

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