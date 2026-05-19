El cómico peruano José Luis Cachay Ramos, conocido como Cachay, presentó una denuncia penal contra el sujeto que lo empujó desde una tribuna durante un show en Olmos (Lambayeque), provocándole una fractura en el brazo, lesiones en el rostro y el oído, además de daños en su celular.

El incidente ocurrió en el local Los Algarrobos, donde el artista interactuaba con el público en las gradas cuando fue atacado de imprevisto por un asistente, identificado como Julio M. Maraví, a quien la defensa del cómico denunció por lesiones graves.

El comediante explicó que el ataque ocurrió de manera imprevista mientras interactuaba de cerca con los asistentes. “Lo veo serio y lo trato de esquivar. Cuando volteo, aprovecha para empujarme y me avienta desde arriba”, detalló el artista en “Arriba Mi Gente”.

Ramos manifestó que no pudo anticipar la reacción del agresor y advirtió sobre el peligro real que corrió su integridad al caer de forma aparatosa desde la estructura. “Yo pensé en mi cerebro y mi columna. Me ha agarrado descuidado”, admitió.

Por ese motivo, sus abogados indicaron que solicitarán testimonios de los testigos y las grabaciones del incidente, que se viralizaron en las redes sociales, mismas para que sean incorporados de manera formal a la investigación fiscal.

“Que se vaya preso. Me ha querido matar”, reclamó en diálogo con el portal Instarándula, enfatizando que continuará con el proceso legal hasta las últimas instancias, exigiendo que las autoridades actúen de manera firme.

“Tiene que pagarme mis gastos. Incluso me ha malogrado un teléfono nuevo. Me ha tirado. Estoy gastando mi plata, es un gasto. Que las autoridades pongan cartas en el asunto porque esto yo lo voy a hacer hasta el último; esto no puede quedar así”, manifestó.

En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.

En tanto, Janeth Cachay, hija del humorista, utilizó sus plataformas digitales para expresar su rechazo al ataque y ratificar que la familia impulsará las acciones penales necesarias para que el agresor responda ante la ley.

“Qué triste despertar y ver ese video, afortunadamente mi papá está bien de la cabeza, pero amortiguó el golpe con el brazo”, señaló mediante una publicación, donde también lamentó la supuesta inacción del atacante frente a los gastos médicos.

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