Mario Hart revivió la polémica que involucró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi durante un viaje a Argentina y su participación en una fiesta a bordo de un yate junto a mujeres. El piloto fue consultado sobre si habría aceptado participar de aquella reunión y sorprendió al reconocer que, de haber recibido una invitación, probablemente habría acompañado a sus amigos.

La declaración se produce en medio de la reciente separación de Mario Hart y Korina Rivadeneira. La pareja confirmó el fin de su relación luego de varios años juntos y dos hijos, aunque ambos han mantenido una postura reservada sobre los motivos que llevaron a tomar esta decisión.

Al ser consultado en el podcast “Tampoco Tampodcast” sobre el polémico viaje, Hart fue directo y no descartó que hubiera aceptado la invitación. “Si me hubieran invitado, hubiera ido”, señaló el exchico reality, dejando en claro que no habría considerado extraño compartir una salida con Said Palao y Mario Irivarren.

“Ya con imágenes, ¿qué vas? Tienes que pedir perdón nada más, no te queda de otra”, agregó el conductor del podcast “Sin más que decir”.

Como se recuerda, el episodio del yate generó gran repercusión en abril de este año, luego de que imágenes mostraran a Said Palao junto a otras mujeres durante una celebración. El caso provocó cuestionamientos hacia el integrante de “Esto es guerra” y terminó generando una crisis en su matrimonio con Alejandra Baigorria.

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Pese a la polémica que provocó aquel episodio, Said y Alejandra decidieron darse una nueva oportunidad. Ambos viajaron juntos y posteriormente reaparecieron públicamente, confirmando su reconciliación y mostrando que habían decidido continuar con su relación.

Mario Hart acepta que hubiera ido al yate con Said Palao y Mario Irivarren.

En el caso de Mario Hart, el piloto confirmó en julio pasado que su relación con Korina Rivadeneira había llegado a su fin y explicó que ambos se encontraban separados desde enero.