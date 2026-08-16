Mario Hart aseguró que, de haber sido invitado a la fiesta en Argentina, habría acompañado a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. (Foto: Captura de video / "Tampoco Tampodcast" - "Magaly TV, la firme")
Mario Hart aseguró que, de haber sido invitado a la fiesta en Argentina, habría acompañado a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. (Foto: Captura de video / "Tampoco Tampodcast" - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Mario Hart revivió la polémica que involucró a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi durante un viaje a Argentina y su participación en una fiesta a bordo de un yate junto a mujeres. El piloto fue consultado sobre si habría aceptado participar de aquella reunión y sorprendió al reconocer que, de haber recibido una invitación, probablemente habría acompañado a sus amigos.

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