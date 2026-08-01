Mario Irivarren se ha convertido en una de las figuras más conocidas de la farándula peruana y, a lo largo de su trayectoria, ha protagonizado diversas polémicas. Sus relaciones sentimentales, así como distintos episodios ocurridos en televisión y redes sociales, lo han mantenido constantemente en el centro de la atención de la prensa de espectáculos. Así, en esta oportunidad, no fue la excepción, ya que protagonizó una fuerte discusión en vivo durante la transmisión de ‘La Manada’ con una de las integrantes de la producción. A pesar del tenso momento que se vivió durante ese momento, los internautas no tardaron en especular si la incómoda situación fue genuina o si se trató de un episodio preparado para generar mayor audiencia en YouTube. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ MARIO IRIVARREN DISCUTIÓ CON UNA DE LAS INTEGRANTES DE LA PRODUCCIÓN DE ‘LA MANADA’?

En la edición del 30 de julio de ‘La Manada’, Mario Irivarren protagonizó un tenso intercambio con una integrante de la producción identificada como Jatziry, generando diversas reacciones entre los espectadores. Y es que, todo comenzó cuando el modelo peruano saludó a sus compañeros y al equipo de producción luego de días de descanso, sin imaginar que Gerardo Pe haría una broma sobre un supuesto “resentimiento” entre algunos integrantes del programa. Frente a ello, Laura Spoya explicó que, junto al exchico reality, decidió adelantar el término de sus vacaciones para cumplir con las transmisiones programadas. Aunque, aparentemente todo estaba controlado, una persona fuera de cámaras desmintió esa explicación al asegurar que el motivo era otro, generando la sorpresiva reacción de Irivarren.

“Si quieren lo hablo en vivo y a la... Si quieren empezar a hacer el programa no tengo ningún problema. Vinimos acá de vacaciones y, particularmente, tu actitud no me parece la correcta. Si quieres hablar en vivo no tengo ningún problema. Cuando alguien hace las cosas bien se le aplaude, pero cuando alguien hace las cosas mal o falla en su trabajo tiene que tener la entereza de aceptar cuando no hace las cosas bien. Cuando se hacen las cosas mal, creo que a veces es necesaria un poco de mano firme o comentarios un poco ásperos”, sostuvo. Por su parte, la integrante de producción no se quedó callada y aseguró que no suele hacer públicos los asuntos internos del programa: “En primer lugar, yo no hablo cosas que pasan internamente en público y en vivo porque no es mi manera de ser. Ha estado todo tranquilo y Gerardo ha hecho esa broma. ¿Por qué te pones tan tenso?”.

¿CÓMO REACCIONÓ MARIO IRIVARREN TRAS SU AMPAY EN ARGENTINA?

En una edición del pódcast ‘La Manada’, Rafael Cardozo se presentó como invitado para hablar sobre diversos temas de la farándula peruana, sin imaginar que pondría en aprietos a Mario Irivarren con fuertes preguntas sobre el último ampay en el que fue protagonista y que evidenció una presunta infidelidad a su entonces pareja, Onelia Molina. Durante su intervención, el brasileño le consultó al chico reality cuál fue su reacción al ver las imágenes que lo comprometían con otras mujeres en Argentina y que fue un tema muy polémico en la farándula nacional. “¿Conversaste con ella del tema? ¿Trataste de defenderte o aceptaste todo? ¿Esperaste las imágenes para saber qué iba a salir? ¿Qué le dijiste?”, consultó.

Frente a estas preguntas, el deportista fue claro al fijar su posición y aseguró que no tocará el tema ni brindará explicaciones sobre lo sucedido debido a que está relacionado con su vida privada. Aunque dejó entrever que, tras las exposición de las imágenes, no insistió en arreglar la situación con Onelia, dejando que cada uno siga su camino. “Yo nunca voy a contar detalles personales de mi vida. Lo que haya pasado en mi vida privada se va a quedar ahí. Lo único es lo que ya te dije al inicio. Desde el segundo uno, mi postura fue la de jugador 1, eliminado. Ahí tú deduce cuál fue mi postura”, sostuvo Irivarren.